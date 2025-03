Obsada Zbrodni po Sąsiedzku powiększa się. Christoph Waltz zaangażowany do 5. sezonu

Źródło: Columbia Pictures

Dwukrotny laureat Oscara, Christoph Waltz, dołączył do 5. sezonu Zbrodni po sąsiedzku jak podaje Variety. Waltz to najnowszy członek obsady 5. sezonu popularnej komedii Hulu, dołączając do wcześniej ogłoszonego Keegana-Michaela Keya. Szczegóły dotyczące postaci i fabuły nowego sezonu są trzymane w tajemnicy.

Z czego znany jest Christopher Waltz?

Waltz zdobył oba swoje Oscary za współpracę z Quentinem Tarantino — po pierwsze za Bękarty wojny w 2010 roku, a następnie za Django w 2013, oba w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Zdobył również Złote Globy, nagrody BAFTA i inne wyróżnienia za te filmy. Waltz jest również znany z występów w filmach o Jamesie Bondzie, Spectre oraz Nie czas umierać, gdzie wcielił się w kultowego czarny charakter Blofelda.

Zbrodnie po sąsiedzku wyemitowały swój czwarty sezon w 2024 roku. Oprócz głównych bohaterów – Steve'a Martina, Martina Shorta i Seleny Gomez – obsada 4. sezonu obejmowała także Meryl Streep, Eugene'a Levya, Zacha Galifianakisa, Evę Longorię, Jane Lynch, Richarda Kinda, Melissę McCarthy, Kumaila Nanjianiego i Molly Shannon.