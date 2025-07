Thriller o klaunach, ale z odwracającym wszystko twistem. Zwiastun Kill Giggles

Lionsgate

Kill Giggles to nadchodzący thriller o psychopacie, który z powodu własnej traumy poświęcił życie mordowaniu klaunów. Jednak tym razem napotyka na czerwononosego przeciwnika, któremu może nie sprostać, gdyż okazuje się nim ojciec jego nowo poznanej ukochanej.

Kill Giggles - zwiastun

Kill Giggles - fabuła, obsada, premiera

Tommy nie urodził się psychopatą. Jednak jedno przerażające wydarzenie skierowało go na krwawą ścieżkę – dożywotnią serię zabójstw. Jego wyzwalacz? Te potwory w makijażu… klauny. Jego łowy nie ograniczają się do jednego błazna. Tommy nie spocznie, dopóki nie zabije każdego klauna na Ziemi. Aż spotyka Eve. Po raz pierwszy życie znów wydaje się warte przeżycia. Miłość łagodzi gniew – do chwili, gdy Tommy odkrywa przerażającą prawdę: ojciec Eve jest najbardziej przerażającym klaunem ze wszystkich.

W produkcji pojawią się Michael Ray Williams, Ellie Church, Felissa Rose, Vernon Wells, Patrick G. Keenan, Nereida Velazquez i Judith O’Dea.

Premiera filmu Kill Giggles nadejdzie 26 sierpnia 2025 roku na platformach streamingowych.