Film Mortal Kombat 2 pokazuje karierę Johnny’ego Cage’a. Fałszywy zwiastun Uncaged Fury to perełka

Ekipa marketingowa z Warner Bros. idzie za ciosem, pokazując kapitalny pomysł na promocję filmu Mortal Kombat 2, który zadebiutuje w październiku 2025 roku w kinach. Jako że Karl Urban zadebiutuje w tej produkcji w roli Johnny'ego Cage'a, fikcyjnej gwiazdy kina akcji, postawiono na tę postać szczególny nacisk.

Opublikowano fałszywy zwiastun, czyli zapowiedź fikcyjnego filmu stworzonego przez bohatera Mortal Kombat 2, który ocieka klimatem lat 90. i atmosferą kina kopanego. Do tego fani gry poczują się jak w domu, widząc charakterystyczny styl Johnny'ego Cage'a.

Uncaged Fury – fałszywy zwiastun

Mortal Kombat 2 – co wiemy?

17 lipca 2025 roku o godzinie 18:05 rozpocznie się wydarzenie online, które ma doprowadzić do premiery pierwszego zwiastuna Mortal Kombat 2. Nie wiadomo, co przygotowano na to wydarzenie, ale specjalne wideo na YouTubie już odlicza minuty do startu. Wszyscy liczą, że zwiastun będzie przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, by podkreślić to, na co fani Mortal Kombat czekają – zarówno po grach, jak i po filmie sprzed kilku lat.

Wszystkie źródła twierdzą, że twórcy wyciągnęli wnioski z błędów filmu z 2021 roku i dwójka ma zachwycić zarówno fanów pierwowzoru, jak i miłośników kina akcji. Na ekranie zobaczymy tytułowy turniej sztuk walki, który zadecyduje o losach Ziemi.

