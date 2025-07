Jak stworzyć zwierzę, które myśli jak człowiek? Dowiecie się tego od Pixara!

fot. Pixar

Pixar opublikował pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu animowanego Hoppers. Choć ostatnie oryginalne produkcje wytwórni nie wypadły najlepiej - o czym świadczą choćby fatalne wyniki Elio, to w najbliższym czasie zobaczymy kolejną zupełnie nową historię, opartą na rozwoju technologii i motywach zahaczających o science fiction. Ta produkcja może zadowolić fanów Wielkiej Szóstki! Ale najpierw trzeba zadać jedno, kluczowe pytanie: zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyście mogli rozmawiać ze zwierzętami i rozumieć, co one mówią?

Hoppers - zwiastun

Hoppers - fabuła, data premiery

Naukowcy odkryli, jak stworzyć realistyczne zwierzęta-roboty posiadające pełną, ludzką świadomość. Pewna miłośniczka zwierząt, Mabel, postanawia wykorzystać technologię, by umieścić swoją świadomość w robotycznym stworzeniu przypominającym bobra. Odkrywa tajemnice świata zwierząt wykraczające poza jej wyobraźnię.

Premiera kinowa filmu Hoppers odbędzie się 6 marca 2026 roku.