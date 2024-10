Nicolas Cage jako alternatywny Spider-Man. Są zdjęcia w kostiumie superbohatera

fot. Marvel Comics

Każdy, kto oglądał Spider-Man Uniwersum, pamięta postać charakterystycznego Spider-Noira, któremu głosu użyczył Nicolas Cage. Teraz aktor ponownie wciela się w tę postać w serialu aktorskim, który jest obecnie kręcony. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, pokazujące Bena Reilly’ego w kostiumie superbohatera.

Spider-Noir – zdjęcia z planu

Tak prezentuje się Spider-Noir w wersji aktorskiej.

Spider-Noir powstaje dla Prime Video. Oren Uziel (Mortal Kombat) oraz Steve Lightfoot (Punisher) pełnią rolę współshowrunnerów, czyli odpowiadają za wszystkie decyzje dotyczące charakteru i wizji serialu. Harry Bradbeer wyreżyserował pierwsze dwa odcinki serialu i jest producentem wykonawczym.

Historia rozgrywa się w latach 30. XX wieku w Nowym Jorku i skupia się na starzejącym się detektywie Benie Reillym, który zostaje zmuszony do powrotu do starego życia, by znów stać się superbohaterem, którego miasto potrzebuje.

Projekt inspirowany jest komiksami Marvela, które opowiadają o alternatywnej rzeczywistości, różnej od tej, w której działał Peter Parker.

Potencjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona.