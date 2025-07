Pierwszy plakat Supergirl. Tak wygląda gwiazda Rodu smoka w kostiumie

materiały prasowe

James Gunn podpisał go - "uważajcie, 2026". Oto pierwszy, nieoficjalny plakat z nadchodzącego filmu Supergirl - kolejnej z zapowiedzianych produkcji w DCU. Główna bohaterka pojawia się na nim w (prawie) całej okazałości! Po cameo w Supermanie, Milly Alcock na nowym ujęciu ma ten sam kostium - częściowo przykryty brązowym płaszczem. Dodatkowo, można dostrzec także nawiązanie do jej charakteru przy zmienionym za pomocą graffiti napisie - w DCU jest ona zbuntowaną nastolatką, co całkowicie kontrastuje z jej komiksowym wydaniem.

Supergirl - plakat

fot. X/James Gunn

Czym różni się Supergirl od Supermana? Jest bardziej... rozbita

Supergirl - fabuła, obsada, data premiery

Supergirl podróżuje po galaktyce, aby uczcić swoje 21. urodziny razem z Krypto Superpsem. Po drodze spotyka młodą kobietę o imieniu Ruthye i zostaje wciągnięta w brutalną misję zemsty.

W główną bohaterkę wcieli się Milly Alcock. W pozostałych rolach wystąpią Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz i Emily Beecham.

Premiera kinowa filmu Supergirl: Woman of Tomorrow odbędzie się 26 czerwca 2026 roku.