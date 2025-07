Już jutro premiera zwiastuna Mortal Kombat 2. Zobaczcie, o której

fot. materiały prasowe

Już jutro, 17 lipca 2025 roku, o godzinie 18:00 na kanale Warner Bros pojawi się zwiastun nadchodzącego Mortal Kombat 2, czyli kontynuacji filmu z 2021. Nowa produkcja ma skupić się na morderczym turnieju, którego nie dano widzom doświadczyć w pierwszej części.

Mortal Kombat 2 - fabuła i obietnice twórców

Mortal Kombat 2 ma w końcu wprowadzić na ekran to, na co czekali fani – kultowy turniej, którego zabrakło w pierwszej części. Za choreografię pojedynków odpowiadają Malay Kim (znany z pracy przy „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”) oraz Michael Lehr (członek ekipy kaskaderów „Johna Wicka”). To zupełnie nowa ekipa w porównaniu z poprzednim filmem.

Scenarzysta Jeremy Slater podkreśla, że zależało mu na tym, aby akcja była wciągająca zarówno podczas samego turnieju, jak i w momentach pomiędzy starciami, tak by widzowie ani przez chwilę nie poczuli znużenia.

Premiera filmu zaplanowana jest na październik 2025 roku.

