Zombie Express 3 powstanie? Wizja twórcy na film

Yeon Sang-ho (Hellbound) jest także znany na arenie międzynarodowej z uznanych thrillerów o zombie Zombie Express (2016) i Zombie Express 2: Półwysep (2020).

Pierwszy film z Gong Yoo został poprzedzony animowanym prequelem Seoul Station, który ukazał się w tym samym roku.

W wywiadzie dla Variety, reżyser opowiada o planach na 2. sezon Hellbound i zdradza wizję na potencjalną część trylogii Zombie Express.

Zombie Express 3 - pomysły fabularne

Yeon Sang-ho ma dobrą wiadomość dla fanów cyklu. Reżyser skłania się ku koncepcji fabularnej zbliżonej do oryginału, a nie do kontynuacji Zombie Express 2: Półwysep. Rozważany schemat, w którym bohaterowie zostaną zamknięci w niewielkiej przestrzeni, co dodałoby elementu napięcia do zagrożenia, jakie niosą ze sobą żywe trupy, jest najbliższy jego sercu.

Od początku zamysł był taki, aby powstała trylogia. Teraz artysta chce spełnić swój cel, ale nie ukrywa, że będzie to nie lada wyczyn ze względu na inne projekty i natłok pracy. Z tego też względu nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia do sequela i czy w ogóle uda się zrealizować te plany. Jednego możemy być pewni. Sang-ho wyklucza rozpoczęcie serialu kontynuującego filmowy cykl. Jego zdaniem w Korei Południowej nie ma na tyle sprzyjających warunków wobec seriali, aby stworzyć opowieść wizualnie podobną do tego, co udało mu się zrealizować w przypadku filmów.

Hellbound - plany na 2. sezon

Powiem, że to prawda. Proces pracy z Netflixem był bardzo przyjemny. Zgodzili się na moją kreatywną wizję i stworzyli środowisko, w którym nie musiałem myśleć o niczym innym, poza skupieniem się na mojej fantazji w kwestii dystrybucji, czy tego kiedy i jak wypuścić serial. Hellbound jest oparty na oryginalnych webtoonach [zbiór internetowych komiksów powstałych w Korei Południowej]. Mój partner Choi Kyu-Seok i ja zdecydowaliśmy, że historia zostanie opowiedziana w wersji webtoona. Jeśli chodzi o to, czy chcielibyśmy przekształcić to w kolejną serię live-action, to jest to coś, co będziemy musieli jeszcze przedyskutować.