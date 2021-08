Zombie express - reżyser remaku odpowiada na krytykę filmu

Next Entertainment World

Zombie express to hitowy, koreański film z 2016 roku. Jak już wiadomo trwają prace nad anglojęzycznym remakiem produkcji. Producentem projektu jest sam James Wan, natomiast za kamerą stanie Timo Tjahjanto. Od czasu ogłoszenia prac pojawiło się wiele głosów fanów oryginału o tym, że remake wcale nie jest potrzebny, biorąc pod uwagę fakt, że wiele anglojęzycznych wersji znanych filmów europejskich i azjatyckich nie było na wysokim poziomie. Reżyser postanowił odpowiedzieć na krytykę. Otóż przytoczył słowa Jamesa Wana, które ten powiedział do niego. Otóż chodzi o to, żeby wznieść się ponad i poza oczekiwania fanów, tak jak zrobiły to takie remaki jak The Ring czy Świt żywych trupów. Także chodzi o to, aby uchwycić ducha produkcji i przenieść go na inny poziom.

Oryginał z 2016 roku opowiadał o ojcu i jego córce, którzy lądują w pociągu w czasie apokalipsy zombie. Razem z innymi pasażerami starają się wyjść z tej sytuacji żywi i niezainfekowani. W Korei powstało już prawdziwe uniwersum wokół filmu z animowanym prequelem Seoul Station i sequelem Zombie Express 2.