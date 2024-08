Loteria!. Awkwafina i Paul Feig opowiadają nam o filmie [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Na platformie Prime Video można już oglądać najnowszy film Loteria! w reżyserii Paula Feig. Z tej okazji rozmawiamy z reżyserem i główną aktorką.

Na platformie Prime Video jest już dostępna nowa komedia z Johnem Ceną i Awkwafiną w rolach głównych pod tytułem Loteria!. Udało nam sie spotkać z aktorką oraz reżyserem Paulem Feigim by porozmawiać o kulisach powstawania tej produkcji. Awkwafina opowiedziała nam o przygotowaniach do licznych scen kaskaderskich oraz swojej reakcji na to że Robert Downey Jr. został nowym Doktorem Doom. Paul Feig przedstawił nam natomiast swoje przemyślenia na temat tego czemu nie powstają już takie komedie dla dzieci jak Waga ciężka, w której grał jedną z ważnych ról.

Awkwafina i Paul Feig – wywiad z obsadą

Loteria! – opis fabuły

Kiedy Katie Kim (Awkwafina) przeprowadza się do Los Angeles podążając za marzeniem by ponownie stać się rozpoznawalną aktorką, przez pomyłkę trafia zwycięski los i staje się celem całej hordy łowców nagród. Zdesperowana, by przetrwać, niechętnie łączy siły z amatorskim agentem ochrony wynajętym przez organizatorów loterii, Noelem Cassidym (John Cena), który zrobi wszystko, co w jego mocy, aby umożliwić jej przerwanie do zachodu słońca w zamian za część nagrody.