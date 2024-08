VOD - co obejrzeć w długi weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w długi weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Prime Video, Apple TV+ i innych.

W ten weekend serwisy VOD mają do zaoferowania kilka świetnych nowości. Fani kina katastroficznego już mogą obejrzeć letni blockbuster Twisters. Z kolei miłośników westernów na pewno zainteresuje Horyzont. Rozdział I z Kevinem Costnerem. Ponadto już jest dostępny polski film historyczny pt. Czerwone maki. Do tego z 4. sezonem powróciła Emily w Paryżu. A jeśli wciąż będziecie w nastroju na komedie to czekają na was serial Małpi biznes z Vincem Vaughnem, film Związek z Markiem Wahlbergiem i Halle Berry oraz Loteria! z Awkwafiną i Johnem Ceną. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

NETFLIX

W ten weekend na Netflix trafi kilka interesujących nowości. Na uwagę zasługuje komedia pt. Związek, w której w głównych rolach występują Mark Wahlberg i Halle Berry. Warto też obejrzeć film Skrytka z 2022 roku, który wzbogaci bibliotekę platformy.

Związek Premiera 16 sierpnia.

Miłość po sąsiedzku (2024) - koreański serial komediowy. Kobieta, która próbuje zacząć życie od nowa, wraca do Korei i odnawia relację z przyjacielem z dzieciństwa, z którym dzieli skomplikowaną przeszłość. Premiera pierwszego odcinka 17 sierpnia.

Skrytka Premiera 17 sierpnia.

Jeśli te tytuły nie przypadną wam do gustu to możecie nadrobić nowości, które miały premierę na Netflix w ciągu tygodnia. Na platformę trafił również kultowy serial Lost - Zagubieni.

Czerwone maki Premiera 14 sierpnia.

Czerwone maki

Taniec ojców i córek Premiera 14 sierpnia.

Emily w Paryżu Premiera pierwszej części 4. sezonu 15 sierpnia.

Kengan Ashura Premiera drugiej części 2. sezonu 15 sierpnia.

Zagubieni Premiera 15 sierpnia.

DISNEY+

W ten długi weekend warto nadrobić seriale, które trafiły na platformę Disney+ w ciągu tygodnia:

Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi (2024) - serial animowany. Młodzi Jedi wykonują misje w różnych zakątkach galaktyki, próbując powstrzymać piratów! Premiera jedenastu odcinków 2. sezonu 14 sierpnia.

Tyran (2024) - koreański serial science fiction. Stany Zjednoczone odkrywają tajny projekt w Korei. Kto ostatecznie przejmie próbkę? Premiera 14 sierpnia.

Spoza układu (2024) - animowany serial o rodzinie kosmitów, która chroni się w USA, gdy ich statek się rozbija. Premiera 5. sezonu 12 sierpnia.

Warto dodać, że już w poniedziałek 19 sierpnia będzie mieć premierę serial OceanXplorers od Jamesa Camerona, który zabierze widzów na pokład tytułowego, najbardziej zaawansowanego statku badawczego, jaki kiedykolwiek zbudowano, aby poznać najdalsze zakątki oceanów świata. Ponadto na Disney+ trafił nowy odcinek serialu Will Trent.

APPLE TV+

W tym tygodniu do biblioteki Apple TV+ trafiła jedna nowość: szalony serial komediowy z Vincem Vaughnem.

Małpi biznes Premiera dwóch pierwszych odcinków 14 sierpnia.

Przeczytajcie recenzję pierwszych dwóch odcinków.

Ponadto w ciągu tygodnia na platformie pojawiły się nowe odcinki seriali:

SkyShowtime

16 sierpnia na platformie pojawi się kilka znanych polskich produkcji, jak Jack Strong, Kler czy 303. Bitwa o Anglię. Na uwagę zasługuje również animacja Mały Książę.

Miasto 44 (16 sierpnia) - Miasto 44 to film o młodych Polakach żyjących w Warszawie w czasie powstania warszawskiego. Obraz ukazuje ich przyjaźnie, miłości i dojrzewanie w trudnych czasach wojny. Młodzież angażuje się w konspirację i tworzy oddział powstańczy.

AMAZON PRIME VIDEO

W ciągu tygodnia na Prime Video pojawił się w ramach abonamentu chwalony horror M3GAN, w którym zagrały Allison Williams i Violet McGraw. Premierę miała też komedia akcji Loteria!

M3GAN Premiera 13 sierpnia.

Loteria! Premiera 15 sierpnia.

MAX

Na platformie Max zadebiutował nowy sezon serialu Branża III.

Branża Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 12 sierpnia.

CDA Premium

W bibliotece CDA Premium w ostatnim czasie pojawiło się kilka interesujących tytułów wartych obejrzenia:

INNE SERWISY VOD:

