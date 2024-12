Z Netflixa wyciekły dane tysięcy Polaków. Jest oficjalna odpowiedź platformy

fot. Netflix

Premiera 2. sezonu hitowego Squid Game już niebawem, bo 26 grudnia 2024 roku. Z tej okazji w Polsce zorganizowano wydarzenie Squid Game Arena, które umożliwi nie tylko obejrzenie premierowego odcinka, ale również uczestnictwo w różnych aktywnościach fizycznych, najprawdopodobniej czerpiących inspirację z popularnego serialu sprzed trzech lat. Aby zdobyć taką wejściówkę należy wziąć udział w specjalnym konkursie Netflixa, do którego można się zapisać poprzez wypełnienie standardowego formularza - potrzebne jest podanie imienia, numeru telefonu i adresu e-mail.

Kilku uczestników konkursu wygrało, ale sprawa od razu została zgłoszona. Portal NieBezpiecznik otrzymał kilka wiadomości od zwycięzców, którzy po wejściu w link przesłany na swój adres e-mail mieli dostęp do formularza zawierającego dane wszystkich uczestników konkursu. U niektórych można było nawet znaleźć nazwisko. Cała tabelka była możliwa do wyeksportowania, co potwierdził NieBezpiecznik:

Metodami OSINT potwierdziliśmy, że dane w eksportowanym pliku XLSX są autentyczne (dotarliśmy nawet do zdjęć i profili kilku osób).

Netflix odpowiada

Po dwóch dniach Netflix postanowił odnieść się do sprawy za pomocą swojego biura prasowego:

11 grudnia nieuprawnione osoby uzyskały dostęp i pozyskały informacje ze strony konkursowej wykorzystywanej do wydarzenia Squid Game Arena – www.squidgamearena.pl. Strona była zarządzana przez zewnętrzną agencję – w momencie uzyskania informacji niezwłocznie podjęto kroki, aby naprawić błąd. Firma zarządzająca stroną natychmiast wstrzymała proces zapisów i zablokowała logowania, aby uniemożliwić dalszy nieuprawniony dostęp. Pracujemy teraz nad poinformowaniem wszystkich uczestników konkursu, których dotyczy ta sytuacja i udzieleniem im odpowiedniego wsparcia, a uczestnicy, którzy wygrali udział w Squid Game Arena, zostaną wkrótce poinformowani o szczegółach wydarzenia.