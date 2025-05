Trylogia WandaVision zmierza do końca. Showrunner Vision Quest o swoim podejściu

Marvel/Disney+

Terry Matalas, twórca i showrunner nadchodzącego serialu Vision Quest, gościł w podcaście Katte Sackhoff, gdzie przedyskutował z nią swój projekt. Choć nie mógł zdradzić żadnych szczegółów fabularnych, jego słowa sugerują, że mamy do czynienia z przemyślaną i ambitną wizję na ten wyjątkowy zakątek MCU.

- Istnieje wiele różnych sposobów na opowiedzenie kanonicznej historii. To także okazja by, nie chcę powiedzieć "złamać kanon", ale podnieść go na wyższy poziom albo go nieco ulepszyć. Podoba mi się to. Zwykle daje ci to możliwość opowiedzenia bardziej interesującej historii.

Sackhoff zapytała Terry'ego Matalasa o jego relację z fanami Marvela. Przyznał, że słucha ich oczekiwań i nie zamierza ich ignorować, natomiast jednocześnie jego celem nigdy nie będzie fanserwis. Przyznał, że interesujące pomysły mogą iść w odstawkę właśnie ze względu na życzenia fanów. Co więcej, jego zdaniem czasem fani nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Dlatego też podchodzi do ich zdania z ostrożnością.

Vision Quest - co wiadomo?

W serialu Vision Quest otrzymamy wyczekiwany powrót dwóch postaci - Ultrona (James Spader) oraz Razy (Faran Tahir), którego widzieliśmy po raz ostatni w Iron Manie. Oczywiście powróci również Paul Bettany jako tajemniczy Biały Vision, który w finale WandaVision odzyskał swoje wspomnienia.

Przewiduje się, że serial zadebiutuje w 2026 roku.

