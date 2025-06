To będzie największe wyzwanie w 50-letniej historii Storm. Superbohaterka zmierzy się z bogiem burzy

Fot. Marvel Comics

Reklama

Storm podczas zapowiadanego przesz Marvela wydarzenia Thunder War zmierzy się z Hadadem, najstarszym i najpotężniejszym bogiem burzy. Będzie musiała zrobić wszystko, by powstrzymać pierwszego władcę piorunów. Czas pokaże, czy sprosta wyzwaniu, czy Avengersi i X-Meni poniosą tym razem klęskę.

Storm #10 - zapowiedź komiksu i Thunder War

W zapowiedzi komiksu Storm #10 widać Ororo Munroe w zbroi z vibranium. Superbohaterka ponownie staje do walki z Shango, innym bogiem burzy, z którym spotkała się w siódmym numerze. Mutantka zmusza go do poddania się, a następnie wyrusza w drogę, by zająć się kolejnym przeciwnikiem. Na poniższych planszach widać również Hadada w pełnej okazałości. Możecie się więc przyjrzeć jego designowi z bliska.

STORM #10 Zobacz więcej Reklama

Scenarzystą komiksu jest Murewa Ayodele. Za stronę graficzną odpowiada Lucas Werneck. Dziesiąty numer trafi do sprzedaży w USA 23 lipca 2025 roku.

Jeśli jesteście fanami superbohaterki i uniwersum Marvela, może Was zainteresować również ten news: Marvel ma faworytkę do roli Storm. Latała na miotle w Wicked, a teraz przesiądzie się na błyskawice.