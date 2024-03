VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe filmy i seriale (Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ i inne)

Reklama

Oto nowe filmy i seriale, które pojawią się na VOD w ten weekend. Co warto obejrzeć w serwisach Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, Skyshowtime i innych?

Wiosna nadciąga wielkimi krokami, ale serwisy VOD dbają o to, byśmy i po powrotach ze spacerów mieli co obejrzeć w domowym zaciszu. W weekend 15-17.03 czeka na nas wiele nowych filmów i seriali. Coś dla siebie znajdą wśród nich fani Taylor Swift, miłośnicy seriali historycznych z teoriami spiskowymi w tle, lubujący się w komediach romantycznych czy szukający dobrych dokumentów. A jeśli Wam wciąż mało, no cóż... Jason Statham też na Was czeka.

VOD - co obejrzeć w weekend (15-17.03)? Lista nowych filmów i seriali z Netfliksa, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, SkyShowtime, Apple TV+ i innych serwisów

NETFLIX

15 marca

Od dziś na Netfliksie możecie oglądać także 9. odcinek animacji Delicious in Dungeon. Jutro z kolei zadebiutują kolejne odsłony seriali Doktor Kryzys i Królowa łez.

HBO MAX

15 marca

Dziś w HBO Max zadebiutowały również nowe odcinki seriali Royal Crackers i Na planie. W momencie publikacji tego tekstu serwis nie ogłosił jeszcze swoich planów na drugą połowę miesiąca.

APPLE TV+

15 marca w serwisie pojawiły się premierowe dwa odcinki serialu Obława ("Thriller konspiracyjny o jednej z najbardziej znanych, ale najmniej zrozumianych zbrodni w historii. Opowiada zdumiewającą historię polowania na Johna Wilkesa Bootha w następstwie zabójstwa Abrahama Lincolna, w momencie gdy los kraju wisi na włosku"); w rolach głównych m.in. Tobias Menzies, Anthony Boyle i Hamish Linklater. Także dziś zadebiutował dokument Krwawa załoga, przedstawiający prawdziwą historię lotników znanych z serialu Władcy przestworzy, którego ostatni odcinek jest już dostępny w Apple TV+. Przypominamy również o kolejnych odsłonach serii Nowa konstelacja, Nowy styl i Wymyślne przypadki Dicka Turpina.

DISNEY+

Od dziś w serwisie dostępny jest długo wyczekiwany dokument muzyczny Taylor Swift: The Eras Tour. Przypominamy, że od środy w platformie możecie oglądać 2 sezony serialu Przepis na amerykański sen z 2015 roku, natomiast wśród zbliżających się, środowych nowości pojawią się pierwsze 2 odcinki animacji X-Men '97. W mijającym tygodniu pojawiły się także kolejne odcinki seriali Szogun, Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja, Nadzwyczajny spadkobierca, Ishura i Synduality: Noir.

AMAZON PRIME VIDEO

15 marca na Amazon Prime Video pojawił się animowany film dokumentalny Frida, przedstawiający życie i twórczość słynnej artystki, Fridy Kahlo, oraz włoski thriller Jestem otchłanią z 2022 roku ("Jego pracą jest zajmowanie się śmieciami. Ludzie nigdy nie myślą o tym, co wyrzucają. Ale on wie, że to właśnie wśród śmieci ukryte są ludzkie sekrety. I właśnie w ten sposób dobiera swoje ofiary"). W czwartek w serwisie zadebiutował z kolei pierwszy odcinek drugiej części 2. sezonu animacji Niezwyciężony.

SKYSHOWTIME

Od 15 marca w SkyShowtime możecie oglądać oba sezony meksykańsko-argentyńskiego serialu Wysłannicy ("Dwóch księży zostaje wysłanych z Watykanu w różne miejsca na świecie, aby zbadać domniemane cuda i uzdrowienia, których dokonali członkowie kościoła, i ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło"), jak również pierwsze dwa odcinki włoskiego serialu One Love ("Podczas kolejowej letniej wycieczki dwoje nastolatków, Alessandro i Anna, zakochuje się w sobie od pierwszego wejrzenia. Gdy spotykają się po 20 latach, mogą przekonać się, że dla miłości czas i przestrzeń nic nie znaczą"). Warto przypomnieć także o kolejnych odsłonach produkcji Mary & George, Halo, Kobieta w ścianie, Kochankowie i Ted. 21 marca z kolei zdecydowanie najgłośniejsza premiera na platformie - tego dnia zadebiutuje w niej nagrodzony 7 Oscarami film Oppenheimer.

INNE SERWISY VOD

Z nowości, które dziś bądź w ostatnich dniach zadebiutowały w innych serwisach VOD, Waszej uwadze polecamy produkcje: