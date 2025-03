Fot. Materiały prasowe

Na platformie Steam możecie już teraz przetestować Heroes of Might & Magic: Olden Era za darmo. Twórcy przedpremierowo udostępnili jeden z trybów rozgrywki – Arena Mode, który umożliwia sprawdzenie swoich sił w sieciowych potyczkach z innymi graczami.

Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to klasyczne demo Heroes of Might & Magic: Olden Era, a testy z ograniczoną liczbą miejsc. By wziąć w nich udział należy udać się na kartę nadchodzącej produkcji na Steamie, a następnie kliknąć przycisk "poproś o dostęp". Później nie pozostaje nic innego, jak tylko liczyć na łut szczęścia i oczekiwać wiadomości z informacją o możliwości rozpoczęcia zabawy. Twórcy, w opublikowanym poradniku, zaznaczyli, że dostęp przyznawany jest partiami, więc jeśli nie otrzymaliście go od razu, to nic straconego – być może będziecie mogli zagrać nieco później.

Testy Arena Mode w Heroes of Might & Magic: Olden Era rozpoczęły się 17 marca i potrwają do 28 marca. Dokładna data premiery pełnej wersji gry nie została jeszcze ujawniona, ale wczesny dostęp na Steamie ma wystartować 2. kwartale tego roku. W oczekiwaniu na to możecie zapoznać się z ujawnionymi wcześniej screenami z gry – znajdziecie je w poniższej galerii.