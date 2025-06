Joseph Kosinski i obsada F1 opowiadają nam o filmie [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

W kinach można już oglądać najnowszą produkcję w reżyserii Josepha Kosinskiego – F1: Film. Twórcy postanowili przenieść widza w świat rozpędzonych bolidów i kipiącej adrenaliny. By tego dokonać, Kosinski wspólnie z Mercedesem zaprojektował specjalne bolidy z 16 kamerami. To pozwoliło im nagrać wszystkie emocje, jakie rozgrywają się w kokpicie maszyny.

Podczas rozmowy z nami reżyser opowiada o procesie powstania swojej najnowszej produkcji oraz o tym, co chce osiągnąć w kolejnej, czyli Top Gun 3. Natomiast aktorzy, Damson Idris i Kerry Condon, zdradzają, jak przygotowywali się do roli i jak to jest prowadzić prawdziwy bolid podczas wyścigów Formuły 1.

Joseph Kosinski i Jerry Bruckheimer – wywiad

Damson Idris i Kerry Condon – wywiad z aktorami

