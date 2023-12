Kevin sam w domu: kulisy sławy Macaulaya Culkina. Kontrowersje, tragedie i happy end

Reklama

Macaulay Culkin to człowiek, którego przedstawiać nie trzeba. Możecie jednak nie wiedzieć, że odtwórca najsławniejszego Kevina miał naprawdę burzliwą historię - na szczęście z happy endem.

Święta Bożego Narodzenia już za rogiem! Choinka ubrana (i zabezpieczona przed kotami, psami i innymi dwu-, czworo- lub wielonożnymi pociechami)? Dwanaście potraw przygotowanych? Miejsce dla nieoczekiwanego gościa gotowe? Playlista z kolędami wybrana? Kciuki zaciśnięte, żeby tym razem wredna ciotka nie podarowała nam kolejnego gryzącego golfu? Jeśli tak, to PRAWIE wszystko jest gotowe, abyście mogli radośnie świętować ten wyjątkowy czas. Dlaczego prawie? Chyba nie zapomnieliście o Kevinie?

O ile nie jesteście niemowlętami, którym z jakiegoś powodu ktoś czyta ten artykuł, to na pewno chociaż raz widzieliście Kevina (a przynajmniej o nim słyszeliście). O tej produkcji zostało już powiedziane prawdopodobnie wszystko. Tak samo jak o Gwiazdce! Chciałbym się więc skupić na innej gwieździe – Macaulayu Culkinie, czyli samym odtwórcy niesfornego chłopca.

Jego gwiazda świeciła szczególnie jasno na początku lat 90., a później gasła i chyliła się ku upadkowi, przed którym została uratowana (miejmy nadzieję, że ostatecznie). Historia Culkina to droga pełna wzlotów i upadków, która bez cienia wątpliwości nadawałaby się na porządny film biograficzny. Czy jednak nie byłaby to kolejna próba wyzysku młodego aktora? Czy twórcy nie okazaliby się tak bezduszni jak ojciec Macaulaya? A może tak chciwi jak jego matka? Jeśli nie rozumiecie, co mam na myśli, zapraszam do lektury.

Kulisy sławy Macaulaya Culkina: trudne początki

Ojciec Macaulaya – Christopher Cornelius „Kit” Culkin – też był młodocianym aktorem. Występował głównie na Broadwayu, chociaż zaliczył też gościnny występ m.in. w West Side Story z 1961 roku. Co ciekawe, menadżerką Kita była jego własna matka. Życie ich nie rozpieszczało – gdy rodzinna firma upadła, musieli przeprowadzić się do nowojorskiego mieszkania, pozbawionego dostępu do ciepłej wody.

Ojciec miał ogromny wpływ na Macaulaya. Odtwórca roli Kevina sam przyznał, że jednym z jego najwcześniejszych wspomnień było pomaganie ojcu w kościele.

To doświadczenie bardzo skrzywiło mój pogląd na religię, ponieważ widziałem to wszystko od kulis. Widzisz, jak twój ojciec wyciąga ciało Chrystusa i krew Chrystusa z tabernakulum, a każdy wierzył, że to taka wielka, święta rzecz. Sam myślałem, że to przecież tylko trochę wina i krakersy z pudełka.

Jeszcze kilka lat przed premierą Kevina... cała rodzica – licząca siedmioro dzieci (Rory Culkin jeszcze się wtedy nie narodził) – mieszkała w małym mieszkaniu. Wszyscy spali w jednym pokoju na piętrowych łóżkach.

To był w zasadzie jeden długi korytarz z przejściami bez drzwi. Chyba nie było nas stać na drzwi. To nie były najgorsze czasy dla mojej rodziny. Mój ojciec zawsze był agresywny, ale tak bardzo, bardzo, bardzo źle było dopiero później.

Sytuacja w domu Culkinów była tak zła, że Billy Hopkins, dyrektor castingowy, który obsadził Macaulaya w jego pierwszej roli, musiał z własnej kieszeni płacić za jego próby. Macaulay występował w teatrze, telewizji i kinie jeszcze w latach osiemdziesiątych, ale prawdziwy przełom w jego życiu nastąpił w chwili premiery Kevina samego w domu. Produkcja podbiła serca widzów w 1990 roku! Był to trzeci najlepiej zarabiający film – po Gwiezdnych Wojnach i E.T. Zaledwie dziesięcioletni Macaulay został pokochany przez publiczność na całym świecie, a jego kariera, sterowana przez ojca, nabierała rozpędu. W 1991 Macaulay Culkin wystąpił jako najmłodszy prowadzący popularnego programu Saturday Night Live i pojawił się w teledysku do piosenki Michaela Jacksona Black or White. W 1992 roku powtórzył rolę małego McCallistera w filmie Kevin sam w Nowym Jorku, za którą dwunastoletniemu wówczas aktorowi zapłacono aż 4.5 miliona dolarów.

Macaulay Culkin wspominał, że początki jego kariery były fantastyczne. O pracy na planie pierwszego filmu, w którym wziął udział, czyli Pogrzeb wikinga, powiedział:

To była czysta wolność. Mój Boże – mogłem bawić się na plaży i jeździć rowerem przez cały dzień. Pierwsza scena, w której wystąpiłem, polegała na tym, że mieliśmy jechać przed siebie na rowerach. Tak sobie jechałem i jechałem, aż reżyser krzyknął: “Cięcie!". Ale ja jechałem dalej, aż musiał mnie gonić!

W filmie tym grał u boku słynnego Burta Lancastera. Kiedy gwiazdor zapytał sześcioletniego wówczas Culkina o rady dotyczące swojej gry, młody zawadiaka odpowiedział po prostu, aby ten "nie wcinał się w jego kwestie".

Dopiero rola w Wujaszku Buck sprawiła, że Culkin zaczął brać swoją pracę na poważnie. To wtedy ojciec zaczął wprowadzać do jego życia większy rygor. Chłopak musiał robić wielomiesięczne przerwy od szkoły. Jednak to dopiero sława, którą zyskał po Kevinie... zapoczątkowała efekt kuli śnieżnej. Kuli, która z roku na rok nabierała rozpędu i zbliżała się do młodej gwiazdy nieprzygotowanej na to, co szykował dla niej los.

Ludzie w krzakach i kontrowersyjna przyjaźń z Michaelem Jacksonem

Boom popularności wstrząsnął światem młodego Culkina. Aktor wspominał, że dzieciaki, z którymi wcześniej się bawił, nie były lepsze niż paparazzi.

Culkin próbował się jakoś kamuflować, ale nic to nie dawało, ponieważ – jak twierdzi – jego usta były zbyt charakterystyczne. Z tego powodu czas między projektami spędzał głównie w domu. I nic w tym dziwnego, skoro nawet na planie filmu Kevin sam w Nowym Jorku nie mógł czuć się bezpiecznie. Pewnego razu grupka ludzi zaczęła trząść jego przyczepą!

W tym czasie też Macaulay Culkin – wraz z rodzicami i rodzeństwem – pierwszy raz udał się do posiadłości Michaela Jacksona, czyli Neverland Valley Ranch.

Jackson miał wszystkie rodzaje napojów gazowanych na świecie, wszystkie rodzaje cukierków i smakołyków. Był tam dwupiętrowy park rozrywki, cyrk, kino, prywatne zoo. [...] Wiedziałem, że nie będzie tam żadnego fotografa czającego się w krzakach. Mogłem chodzić normalnie po okolicy i być sobą. Neverland to nadal jedyne miejsce na świecie, w którym czuję się w 100% komfortowo.

Michael Jackson stał się bliskim przyjacielem Culkina – mogli dzielić się trudnymi doświadczeniami związanymi ze sławą, a także ubolewać wspólnie nad brakiem prywatności i normalnego życia. O ich przyjaźni najlepiej świadczy to, że Macaulay jest ojcem chrzestnym córki Jacksona. Culkin wspomina, że Jackson rozumiał jego sytuację z ojcem: "Wiedział, o co w tym chodzi. Sam to przeżył".

Relacja ta została wystawiona na próbę, gdy pojawiły się zarzuty wobec Michaela Jacksona dotyczące molestowania. Culkin po latach przyznał, że chciał stanąć w obronie swojego przyjaciela, lecz nie pozwolił mu na to ojciec. W 2020 roku powiedział:

On mi nigdy nic nie zrobił. Nigdy nie widziałem, żeby zrobił coś komukolwiek. Dlaczego miałbym to ukrywać po takim czasie? Facet nie żyje. To byłby najlepszy moment na takie wyznania.

Macaulay przyznał, że spał z Jacksonem w jednym łóżku, ale wielokrotnie się zarzekał, że nigdy do niczego między nimi nie doszło. Culkin mówił też, że chociaż Jackson był od niego o wiele lat starszy, to mentalnie byli na podobnym poziomie. Michael też był dzieckiem, które cierpiało z powodu sławy i potrzebowało normalnej przyjaźni.

Role Macaulaya Culkina

Tragedie, narkotyki, areszt, czyli hollywoodzkie crème de la crème

Kolejne lata były pasmem niepowodzeń w życiu Macaulaya Culkina. Ojciec aktora mocno wpływał nie tylko na syna, ale też na decyzje kreatywne w filmach z jego udziałem. Kit był człowiekiem agresywnym i żądnym władzy – chciał spełnić swoje dawne marzenia kosztem szczęścia syna.

Ojciec Macaulaya dał wyraz swojej toksyczności podczas nagrań do SNL. Nie zgodził się na karty z podpowiedziami, z których zazwyczaj korzystano.

Mój ojciec był świrnięty na tym punkcie. Musiałem zrobić cały odcinek bez podpowiedzi, a to oznaczało, że inni występujący w scenach ze mną również nie mogli ich używać. A to wszystko dlatego, że ojciec nie lubił, gdy ludzie patrzyli się na karteczki z podpowiedziami.

Macaulay Culkin zrezygnował z kariery aktorskiej w wieku 14 lat po kilku nieudanych produkcjach. Mniej więcej w tym czasie jego rodzice podjęli decyzję o rozstaniu. Walczyli o prawa do opieki nad Macaulayem i możliwością zarządzania jego majątkiem. Młody Culkin chciał się w tamtym okresie usamodzielnić.

Miałem miliony dolarów na koncie, a moja matka nie mogła zapłacić czynszu, bo wszystko wydawała na prawników. Byliśmy o włos od eksmisji z mieszkania. [...] Nie chciałem komplikować bardziej sytuacji, więc postanowiłem skreślić ich oboje.

Macaulay nie widział swojego ojca od ostatniego dnia procesu. Aktor powiedział: "Pewnie mieszka gdzieś w Arizonie. Zawsze chciał być kowbojem".

To nie był jednak koniec problemów Macaulaya. W 2000 roku z powodu przedawkowania zmarła jego siostra, Jennifer Adamson, a osiem lat później Dakota Culkin, jego druga siostra, została śmiertelnie potrącona przez samochód. Te wydarzenia wstrząsnęły Macaulayem. Na pewno widzieliście zdjęcia aktora, na których prezentował się jak cień dawnego siebie – wychudzony i pozbawiony życia. 17 września 2004 został aresztowany w Oklahomie za posiadanie 17,3 g marihuany, 16,5 mg alprazolamu i 32 mg klonazepamu. Opuścił areszt po zapłaceniu kaucji w wysokości 4 tys. dolarów. Podczas rozpraw nie przyznawał się do winy, a ostatecznie dostał wyrok w zawieszeniu.

Dopiero w 2021 roku w wywiadzie dla Esquire powiedział, że brał narkotyki "rekreacyjnie" – nazwał je nawet "starymi przyjaciółmi".

Kocham je. Są jak starzy przyjaciele. Ale czasem jest tak, że wyrastasz z tych znajomości.

Miłość receptą na problemy

Macaulay Culkin miał bogate życie towarzyskie. W 1998 roku poślubił Rachel Miner, swoją miłość ze szkoły średniej. Ich relacja nie potrwała długo, bo w 2000 roku byli już w separacji, a po kolejnych dwóch latach ostatecznie się rozstali. Dłużej trwała jego relacja z Milą Kunis, choć przyznali się do niej dopiero po rozstaniu w 2011 roku.

Macaulay w końcu powrócił do Hollywood! Pojawił się w serialu Will & Grace oraz filmach Party Monster i Wszyscy święci! W 2006 roku wydał książkę Junior, w której opowiedział o problemach młodocianych gwiazd i roli ojca w życiu dorastającego dziecka. W 2013 roku założył niewielki zespół muzyczny The Pizza Underground, a w 2018 roku ponownie wcielił się w Kevina McCallistera w reklamie Google’a.

Na planie filmu Changeland aktor poznał Brendę Song, którą możecie kojarzyć jako London Tipton z seriali Nie ma to jak hotel, Nie ma to jak statek oraz filmu Nie ma to jak bliźniaki. Oboje znali blaski i cienie popularności zdobytej w dziecięcych latach. Brenda pojawiła się w podcaście Culkina Bunny Ears, a ten wystąpił w jej programie. W 2021 roku ujawniono, że zostaną rodzicami Dakoty – nazwanego tak na cześć zmarłej siostry aktora. Rok później oficjalnie się zaręczyli. Teraz są już rodzicami dwójki dzieci.

Wyboista droga zaprowadziła Culkina z powrotem do serca Hollywood – 1 grudnia 2023 roku odsłonił swoją gwiazdę w Alei Sław w Los Angeles w towarzystwie Brendy Song oraz dwóch synów. Na miejscu pojawiła się filmowa mama Macaulaya, czyli Catherine O’Hara, znana z filmów o przygodach niesfornego, sprytnego Kevina. Co powiedziała o swoim "przyszywanym synu"?

Kevin sam w domu był, jest i zawsze będzie globalnym fenomenem. [...] Wiem, że pracowałeś naprawdę ciężko, ale twoje aktorstwo wydawało się tak naturalne. Zasłużyłeś na swoją gwiazdę. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie, czyli swoją przyszywaną mamę, która nie raz, a dwa razy zostawiła cię samego w domu. Jestem z ciebie dumna.

Z kolei Culkin wypowiedział się o swojej narzeczonej:

Jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś moją bohaterką. Jesteś nie tylko najlepszą kobietą, jaką poznałem, ale też najlepszą osobą. A po urodzinach naszych dwóch chłopców jesteś jedną z moich trzech ulubionych osób na świecie.

Macaulay w końcu żyje na swoich zasadach! Jak sam mówi, nadal jest tym samym chłopcem, co dawniej, po prostu doświadczonym przez życie, które nie było łatwe. Stara się jednak nie tracić pogody ducha, która wszystkich nas zauroczyła podczas pierwszego seansu Kevina.

Czas więc, Drogi Czytelniku, zadać sobie to ważne pytanie. O której leci Kevin...?