Program TV na Święta Bożego Narodzenia 22-26.12: Spider-Man: Poprzez multiwersum, O psie, który jeździł koleją

Reklama

Spider-Man: Poprzez multiwersum, O psie, który jeździł koleją oraz Trzej muszkieterowie: D'Artagnan to najciekawsze premiery telewizyjne w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabraknie też Kevina samego w domu oraz To właśnie miłość. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Sukcesja – sez. 4, odc. 1 – 10

19:00

HBO3

Czwarta odsłona nagradzanego serialu poruszającego wątki walki o władzę między dorosłymi już dziećmi Logana Roya (Brian Cox) - Kendallem (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Romanem (Kieran Culkin) i Connorem (Alan Ruck). Starzejący się ojciec stopniowo zaczyna się wycofywać z działalności biznesowej. Jednocześnie wydaje się, że przesądzona jest już sprzedaż koncernu medialnego Waystar Royco technologicznemu wizjonerowi Lukasowi Matssonowi. Perspektywa tej transakcji wywołuje jednak w rodzinie falę olbrzymiego niepokoju i tworzy podziały między Royami, którzy próbują przewidzieć, jak po jej sfinalizowaniu będzie wyglądało ich życie. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni, co początkuje walkę o władzę między członkami rodziny.

Zobacz także:

Gaslit – sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Zimowy monarcha – sez. 1, odc. 9 – 20:10 (HBO)

Django – sez. 1, odc. 4 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Nędznicy – odc 2 – 21:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

Gaslit – sez. 1, odc. 5 – 8

20:00

CANAL+ Seriale

Rok 1972. John Mitchell (Sean Penn) jest szefem kampanii wyborczej Richarda Nixona i stara się zapewnić mu reelekcję. Jego żona Martha (Julia Roberts) to niezależna kobieta, która słynie z zamiłowania do rozmów z prasą. Po wybuchu afery Watergate także nie zamierza milczeć, choć wszyscy wokół próbują ją uciszyć. Oparty na faktach serial o wielkiej polityce i małżeńskich dramatach z gwiazdorską obsadą.

Zobacz także:

Pozłacany wiek – sez. 1, odc. 1 – 9 – 19:00 (HBO3)

Nędznicy – odc. 3 – 21:30 (Epic Drama)

Chyłka - Kasacja - odc. 5 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Nędznicy – odc. 4

21:30

Epic Drama

Po 19 latach z niewoli wychodzi były galernik, Jean Valjean (Dominic West). Mężczyzna, pod wpływem biskupa, za wszelką cenę stara się odmienić swoje życie.

Zobacz także:

Pozłacany wiek – sez. 2, odc. 1 - 8 – 20:00 (HBO3)

PONIEDZIAŁEK:

Vera – sez. 12, odcinek specjalny

18:25

ale kino+

Boże Narodzenie. W domu nad morzem dzień ten świętuje Rick Kelasall razem ze swoimi oddanymi przyjaciółmi. Podczas kolacji dochodzi jednak do tragedii. Mężczyzna popełnia samobójstwo, wieszając się. Ta nieprzyjemna informacja przerywa świętowanie na komendzie. Nadinspektor Vera Stanhope przybywa na miejsce i szybko przekonuje się, że Rick wcale nie targnął się na własne życie. Wygląda na to, że za jego śmierć odpowiada ktoś z biesiadników.

Zobacz także:

Ród smoka – sez. 1, odc. 1 – 10 – 19:00 (HBO3)

Baronowie – sez. 1, odc. 7 – 8 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Nędznicy – odc. 5 – 21:30 (Epic Drama)

WTOREK:

The Last of Us – sez. 1, odc. 1 – 9

19:00

HBO3

USA. Mija dwadzieścia lat od zniszczenia cywilizacji. Ludzkość została zdziesiątkowana przez pandemię choroby, która wywołuje nieodwracalne zmiany w mózgu. Zarażeni zmieniają się w agresywne stworzenia, których jedynym celem jest rozprzestrzenianie infekcji. Na dodatek po upadku rządu władzę w kraju przejęło wojsko, bezlitośnie zwalczające wszelki opór i pilnujące, by nikt nie opuszczał stref kwarantanny. Tymczasem grupa ludzi, która próbuje stworzyć szczepionkę, wynajmuje doświadczonego przemytnika, Joela Millera (Pedro Pascal), by zabrał z jednej z tych stref i eskortował na drugi koniec kraju 14-letnią Ellie (Bella Ramsey). Mężczyzna szybko się przekonuje, że jest ona odporna na chorobę. To, co zaczyna się jako zwykłe zlecenie, wkrótce staje się niebezpieczną, a zarazem rozdzierającą serce podróżą po dawnych Stanach Zjednoczonych. Podczas tej wyprawy oboje zaczynają rozumieć, że - by przetrwać - mogą polegać wyłącznie na sobie. Na podstawie popularnej gry wideo pod tym samym tytułem.

Zobacz także:

Yellowjackets – sez. 2, odc. 7 – 9 – 21:40 (CANAL+ Seriale)

Nędznicy – odc. 6 - 21:30 (Epic Drama)