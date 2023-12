Zack Snyder o Rebel Moon: Od dziecka marzyłem o tym filmie [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Zack Snyder opowiada nam o swoim najnowszym filmie tworzonym dla platformy streamingowej Netflix, który ma być początkiem czegoś większego. Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z reżyserem.

Przedstawiciele platformy Netflix od dawna obiecywali, że ściągną do siebie reżysera Zacka Snydera, by tworzył dla nich franczyzy zwariowane i wyjątkowe. Pierwszą z nią miała być Armia umarłych, ale projekt po dwóch filmach nagle zniknął z planów streamingowego giganta. Na jego miejscu pojawiła się nowa kosmiczna saga zatytułowana Rebel Moon część 1: Dziecko ognia. Sam Snyder zapewnia, że jest to początek większego uniwersum mającego obejmować gry, komiksy, filmy, seriale. Czy tak faktycznie będzie? Zapytaliśmy o to reżysera podczas naszego wywiadu. Dowiecie się też, jak Rebel Moon ma się łączyć z Armią umarłych i jaki jest status innych zapowiedzianych dwa lata temu projektów. Zack opowiada nam też, co dokładnie zainspirowało go do napisania tego scenariusza.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszych wywiadów:

Zack Snyder – wywiad

Rebel Moon – opis fabuły

Po awaryjnym lądowaniu w odległym zakątku wszechświata Kora (Sofia Boutella), nieznajoma o tajemniczej przeszłości, zaczyna nowe życie w osadzie pokojowo nastawionych rolników. Jednak wkrótce staje się ona ich jedyną szansą na przetrwanie, gdy despotyczny Regent Balisarius (Fra Fee) i jego okrutny wysłannik Admirał Noble (Ed Skrein) odkrywają, że rolnicy nieświadomie sprzedali swoje plony Bloodaxe'om – przywódcom zaciekłej grupy buntowników ściganych przez Macierz. Pragnąc znaleźć grupę wojowników gotowych zaryzykować swoje życie w obronie mieszkańców Veldt, Kora i Gunnar (Michiel Huisman), rolnik o miękkim sercu nieobeznany z realiami wojny, wyruszają w poszukiwaniu Bloodaxe'ów. Po drodze zbierają niewielką drużynę wojowników poszukujących odkupienia, w skład której wchodzą Kai (Charlie Hunnam) – pilot i najemnik, generał Titus (Djimon Hounsou) – legendarny przywódca, Nemesis (Doona Bae) – mistrzyni szermierki, Tarak (Staz Nair) – jeniec o królewskiej przeszłości oraz Milius (E. Duffy) – bojownik ruchu oporu. Tymczasem na Veldt Jimmy (Anthony Hopkins), prastary mechaniczny obrońca skrywający się w skrzydłach, budzi się, by wypełnić nowy cel. Członkowie nowopowstałej grupy buntowników muszą nawzajem sobie zaufać, by móc stanąć do walki ramię w ramię, nim armie Macierzy raz na zawsze zetrą ich z powierzchni ziemi.