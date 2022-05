LEGO Star Wars - najciekawsze zestawy klocków w sprzedaży. Co jest interesującego dostępne?

fot. LEGO

4 maja 2022 roku to Dzień Gwiezdnych Wojen, czyli najważniejsze święto dla fanów uniwersum Star Wars. Obecnie kanon Gwiezdnych Wojen to filmy, seriale, gry, książki i komiksy. Wszystko jest ze sobą powiązane i wszystko ma gadżety, zabawki czy eksponaty kolekcjonerskie, które mają zainteresowanie fanów w każdym wieku. Nie trzeba być fanem, który zna wszystko, by chcieć mieć na półce figurkę czy klocki LEGO.

Wiele osób może tego nie wiedzieć, ale to George Lucas wraz z filmem Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja rozpoczął trend tworzenia gadżetów i zabawek związanych z hollywoodzkimi blockbusterami. Przed tą produkcją takie rzeczy nie były standardem. Dzięki Lucasowi, który zarobił na tym krocie, obecnie każde widowisko ma szereg gadżetów, zabawek i innych produktów.

Z okazji dzisiejszego święta postanowiliśmy przejrzeć ofertę LEGO w kontekście Star Wars. Trzeba przyznać, że jest tutaj wiele dobroci, które są warte każdej ceny.

LEGO Star Wars - najciekawsze zestawy klocków

AT-AT to kultowa maszyna krocząca Imperium, która brylowała podczas Bitwy o Hoth w części V. Ten zestaw to gratka dla każdego fana Star Wars i LEGO. Pełno kapitalnie odwzorowanych detali, które dają efekt w postaci jednego z największych i najpiękniejszych zestawów. Liczy on 6785 klocków. Cena wynosi 3749,99 zł. Zestaw AT-AT w sklepie LEGO.

Jest też mniejsza wersja AT-AT mająca 1267 elementów. Nadal jest to imponujący zestaw dostępny w przystępniejszej cenie 749,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Jedną z popularniejszych opcji są dioramy z klocków LEGO. W sprzedaży jest kilka atrakcyjnych, fajnych i dobrze wyglądających zestawów, którymi warto się zainteresować. Wybraliśmy dla Was takie:

Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci - cena: 429,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Diorama: Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci

Szkolenie Jedi na Dagobah - cena: 379,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Szkolenie Jedi na Dagobah

Popularną i wartą uwagi opcją są różnego rodzaju pojazdy. Nie tylko wspomniana maszyna krocząca AT-AT, ale przede wszystkim różnorakie statki kosmiczne czy jeden z nowszych: śmigacz Luke'a Skywalkera z Tatooine. Ten ostatni wygląda zjawisko i kosztuje 949,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Śmigacz Luke’a Skywalkera

Poza tym wyróżniamy takie pojazdy jak:

Imperialny lekki krążownik - statek z serialu The Mandalorian, który stał się miejscem ważnych wydarzeń w finale 2. sezonu. Cena: 749,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Imperialny lekki krążownik

Sokół Millennium - wersja mniejsza (1353 elementy) - statek Hana Solo nawet w mniejszej wersji to rzecz, obok której trudno przejść obojętnie. Cena: 749,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Sokół Millennium

Kanonierka Republiki - gratka dla fanów prequeli, którzy doskonale znają ten pojazd. Cena: 1649,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Kanonierka Republiki

Gwiezdny Niszczyciel Imperium - ogromny niszczyciel gwiezdny imponuje. Choć nie jest to największy zestaw, jest to jeden z tych, które po złożeniu stają się prawdziwym eksponatem kolekcjonerskim. Cena: 3299,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.

Gwiezdny Niszczyciel Imperium

Sokół Millennium - wersja duża (7541 klocków) - gigantyczny Sokół Millennium, którego złożenie będzie doświadczeniem na lata. Na półce prezentować się będzie idealnie. Jeden z najpiękniejszych obecnie dostępnych zestawów. Cena: 3749,99 zł. Zestaw w sklepie LEGO.