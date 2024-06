Na ekranie tabletu HUAWEI MatePad 11.5”S – cztery wcielenia i poręczność

fot. naEkranie.pl

I dokładnie to robi najnowszy tablet Huawei. Najważniejszą jego zaletą jest matowy ekran tak lubiany przez profesjonalistów ze względu na eliminację irytujących i męczących oczy refleksów. W niektórych smartfonach czy laptopach można się przecież przejrzeć niczym w ciemnym zwierciadle. I choć takie ekrany na pierwszy rzut oka wyglądają efektownie, to nie sprawdzają się w pracy, a i w zabawie potrafią przeszkadzać. Ekran tabletu HUAWEI MatePad 11.5”S ma też lepsze proporcje niż wydłużone smartfony, dzięki czemu lepiej sprawdza się podczas przeglądania internetu i mediów społecznościowych, czytania dokumentów, rysownia i notowania, a także pracy. Wraz z opcjonalnymi akcesoriami staje się nawet czymś więcej niż suma składowych oraz oferuje wszechstronność i wygodę użytkowania, jakiej nie znajdziemy w innych przenośnych urządzeniach. Oczywiście na nowym tablecie Huawei bez trudu można zainstalować wszystkie niezbędne aplikacje. Wystarczy wyszukać je w AppGallery i przejść przez prostą instalację. Dostępne są także popularne aplikacje od Google.

Sprawdziłem jak HUAWEI MatePad 11.5”S sprawdza się w codziennym życiu, zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. W domu, biurze i podróży.

Niby tablet, ale laptop

Magnetyczny pokrowiec z klawiaturą pozwala korzystać z tabletu HUAWEI MatePad 11.5"S jak z niewielkiego laptopa, idealnie sprawdzającego się zwłaszcza podczas podróży czy pracy zdalnej poza biurem czy domem. Bezprzewodowa klawiatura HUAWEI Smart Magnetic Keyboard sprawia, że pisanie jest równie komfortowe jak na tradycyjnym laptopie​​​​. Skok klawiszy jest wygodny, do ich układu trzeba się oczywiście przyzwyczaić, a jedynym brakującym elementem jest podświetlenie, które poprawiłoby wygodę pisania w półmroku czy ciemności.

Pisanie dokumentów, odpowiadanie na e-maile czy zarządzanie projektami na tablecie jest proste, a szybki procesor Kirin 9000WL sprawia, że praca jest płynna i efektywna​​​​. W pracy redakcyjnej często korzystam z trybu podzielonego ekranu, co pozwala mi jednocześnie pracować nad tekstami i przeglądać materiały źródłowe. Przygotowywanie prezentacji czy tworzenie notatek jest bardzo komfortowe dzięki wysokiej jakości ekranowi i precyzyjnemu rysikowi.

Jako osoba, która często pracuje poza biurem, czy to na home office, czy to w podróży, doceniam mobilność HUAWEI MatePad 11.5"S. Możliwość podłączenia klawiatury sprawia, że mogę wygodnie pracować w dowolnym miejscu – w kawiarni czy pociągu. Na dokładkę klawiatura jest również pokrowcem chroniącym tablet​​​​, więc warto skorzystać z okazji i do 7 lipca kupić ją taniej w zestawie z tabletem w oficjalnym sklepie Huawei. Kupowana osobno będzie bowiem droższa.

Notowanie albo kreowanie

Tablet HUAWEI MatePad 11.5"S doskonale sprawdza się, gdy leży płasko na stole niczym czysta kartka papieru, gotowa na przyjęcie naszych pomysłów kreatywnych i notatek. Matowy ekran PaperMatte 2.0 niemal całkowicie eliminuje przeszkadzające w pracy odblaski, a specjalna powłoka sprawia, że praca z rysikiem M-Pencil jest niezwykle komfortowa, zaś haptyczne reakcje ekranu i rysika dają wrażenie notowania lub rysowanie na prawdziwym papierze. Pomaga w tym łączność NearLink, zapewniająca szybką transmisję danych i brak opóźnień w komunikacji między rysikiem a tabletem, co sprzyja immersji podczas pisania i rysowania​​​​.

Tworzenie szkiców na HUAWEI MatePad 11.5"S jest niczym praca na prawdziwym papierze, ale o tyle lepsza, że nieudaną kreskę można łatwo poprawić zamiast miąć i wyrzucać kartkę do kosza. Matowy ekran odwzorowuje kolory z wysoką dokładnością, a rysik M-Pencil, wyczuwający ponad dziesięć tysięcy poziomów nacisku, umożliwia precyzyjne prowadzenie linii. Używając preinstalowanej na tablecie aplikacji GoPaint, można swobodnie korzystać z różnych technik malarskich i ponad stu pędzli, co pozwala ciągle testować nowe rozwiązania i rozwijać swe artystyczne pasje​​​​.

Podczas notowania aplikacja HUAWEI Notes okazuje się niezastąpiona. Umożliwia między innymi wstawianie kształtów i zakreślanie tekstu, co przekłada się na łatwe tworzenie, edytowanie i sortowanie czytelnych notatek. Z kolei dzięki funkcji AI Voice można łatwo zamieniać nagrania głosu na tekst, co jest szczególnie przydatne podczas konferencji prasowych, wywiadów​ czy prezentacji​. Ta funkcjonalność przyda się też z pewnością uczniom i studentom podczas lekcji i wykładów.

Dzięki matowemu ekranowi oraz sprytnemu rysikowi HUAWEI MatePad 11.5"S pozwala w pełni wykorzystać potencjał kreatywny, a tryb leżący to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie swobodę w operowaniu dłońmi podczas pracy koncepcyjnej czy tworzenia.

Dla niektórych praca, dla innych rozrywka

Kiedy chcę się zrelaksować po ciężkim dniu, odczepiam magnetyczną klawiaturę, odchylam podpórkę, ustawiam MatePad 11.5"S na stoliku i odpalam ulubione seriale na Netflixie. Jasny ekran i wysoki kontrast sprawiają, że obraz jest wyraźny i żywy. Wielokrotnie wspominany i chwalony matowy ekran pozwala cieszyć się każdym detalem bez irytujących refleksów, co naprawdę podnosi komfort oglądania​​. Dodatkową zaletą jest to, że tablet MatePad 11.5”S może służyć jako kolejny ekran na biurku i pozwala zerkać podczas pracy na mecze lub śledzić jednym okiem transmisje na Twitchu. Dodatkowo, cztery głośniki z technologią Huawei Histen 9.0 oferują głęboki dźwięk​​, a gdy chcemy więcej prywatności, łączność Bluetooth zapewnia połączenie ze słuchawkami bezprzewodowymi, jak choćby nowe HUAWEI FreeBuds 6i z redukcją szumów.

Oczywiście grać czy oglądać seriale można trzymając tablet w dłoni czy kładąc go na płasko, ale jednak najwygodniej jest, gdy stoi przed nam na stoliku, a my komfortowo sobie siedzimy. Możliwe jest to dzięki wspomnianemu już magnetycznemu pokrowcowi z klawiaturą, który ma odchylaną część pozwalającą na postawienie tabletu. Podczas oglądania w trybie stojącym odpocznie też kark zmęczony ciągłym pochylaniem głowy podczas obsługi smartfonów. W tej sytuacji również doskonale sprawdza się matowy ekranowi PaperMatte 2.0 wspomagany przez wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz, która zapewnia płynność obrazu, co jest niezwykle ważne podczas np. oglądania popisów Igi Świątek na korcie czy ​​​meczów na Euro 2024​.

Osobno, ale razem

Możliwość oddzielenia klawiatury od tabletu pozwala na wygodne korzystanie z urządzenia w różnych sytuacjach, a HUAWEI MatePad 11.5"S w trybie z rozłączoną klawiaturą to kwintesencja mobilności.

Całkiem często podróżuję, a tablet Huawei okazał się świetnym kompanem. W pociągu czy samolocie mogę postawić go na rozkładanym stoliku, a klawiaturę trzymać swobodnie na kolanach, co umożliwia komfortową pracę. Laptopy po prostu nie mieszczą się na rozkładanych stolikach w pociągach czy samolotach, a położone na kolanach grzeją i często zmuszają do przyjęcia niekomfortowej pozycji. HUAWEI MatePad 11.5"S z gracją rozwiązuje ten problem. Oczywiście w pociągu czy samolocie jeszcze bardziej przydaje się matowy wyświetlacz eliminujący odblaski, bo słońce może zacząć świecić nam prosto w ekran, a nie bardzo przecież możemy zmienić miejsce czy choćby pozycję. Dodatkowo, dzięki pojemnej baterii 8800 mAh, nie muszę martwić się o częste ładowanie​​ i mam pewność, że tablet wytrzyma całą podróż.

Podobnie jest w kawiarniach i innych podobnych miejscach. Mogę łatwo i szybko postawić tablet na stoliku, a klawiaturę trzymać na kolanach, co sprawia, że stolik w zasadzie jest wolny. W przypadku laptopa często nie ma już na blacie miejsca na kawę i talerzyk z czymś słodkim, a przecież bez tego praca w kawiarni w ogóle nie ma sensu.

Korzystanie z MatePad 11.5"S okazało się czystą przyjemnością. Matowy ekran eliminujący niemal wszystkie odblaski pozwala na komfortowe tworzenie i notowanie, nawet gdy słońce świeci prosto na wyświetlacz. Wysoka precyzja rysika i naturalne wrażenie pisania na papierze sprawiają, że łatwo mogę przenosić swoje pomysły na ekran i organizować notatki.

Mobilność MatePad 11.5"S sprawia, że jest to idealne urządzenie dla osób, które potrzebują sprzętu do pracy i rozrywki w różnych miejscach. Solidne wykonanie, ale też lekkość i kompaktowość tabletu, w połączeniu z wygodą odłączanej klawiatury, sprawiają, że mogę pracować efektywnie niezależnie od tego, gdzie się znajduję. Imponująca żywotność baterii czyni go niezastąpionym towarzyszem podróży​​.

HUAWEI MatePad 11.5"S okazał się niezwykle wszechstronnym urządzeniem, które doskonale sprawdza się zarówno w pracy, jak i rozrywce i z pewnością przez lata będzie sprawiać radość użytkownikowi​​​​​​. A w proponowanej premierowej cenie 1999 zł wraz z rysikiem oraz klawiaturą to naprawdę świetna okazja.