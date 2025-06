Street Fighter - Balrog oraz Dan Hibiki obsadzeni. Potwierdzono Ryu i Kena

fot. materiały prasowe

Reklama

Obsada filmu Street Fighter coraz większa. Raper i aktor 50 Cent zagra boksera Balroga (ma być ochroniarzem złoczyńców), a Andrew Schulz wcieli się w postać Dana Hibikiego.

Obsada Street Fightera

Według The Hollywood Reporter 50 Cent od tygodni fizycznie przygotowuje się do roli i planuje sam występować w scenach walk. Balrog to jedna z postaci, która zadebiutowała w drugiej części gry. Natomiast Hibiki może nie jest tak znany, ale pojawił się po raz pierwszy w Street Fighter: Alpha z 1995 roku. Jest zawsze przedstawiany jako przesadnie arogancki i pewny siebie zawodnik.

Dan Hibiki Zobacz więcej Reklama

Co prawda, nieoficjalnie mówiono, że Andrew Koji i Noah Centineo mają zagrać głównych bohaterów historii, czyli kultowych Ryu i Kena, ale dopiero teraz The Hollywood Reporter to potwierdził.

W obsadzie są również Jason Momoa, Callina Liang, Roman Reigns oraz Orville Peck. Reżyserem filmu został Kitao Sakurai. Prace na planie rozpoczną się niebawem.

Premiera filmu Street Fighter zaplanowana jest na 2026 rok. To film kinowy, więc twórcy mają ambicję rywalizować z Mortal Kombat o miano najlepszej ekranowej bijatyki.