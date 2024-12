Zegarek bez oprogramowania to tylko biżuteria. Huawei Watch GT 5 Pro pokazuje, jak to się robi naprawdę dobrze!

fot. naEKRANIE

Reklama

Na moim ręku wylądował nowy smartwatch HUAWEI Watch GT 5 Pro. Po dłuższym, intensywnym użytkowaniu mogę śmiało powiedzieć, że napędzający go system HarmonyOS 5.0 zapewnia płynne działanie i jest intuicyjny w obsłudze.

Intuicyjna obsługa

Bardzo doceniam łatwość poruszania się po interfejsie HarmonyOS 5.0, zwłaszcza dzięki przyciskowi z obrotową koronką umieszczonemu z boku zegarka. Koronka pozwala bez wysiłku przybliżać menu, do którego dostęp daje jej wciśnięcie. Położony niżej podłużny przycisk można dostosować i tym samym ułatwić sobie dostęp do ulubionych funkcji. Domyślnie jest to tryb treningu, ale można np. wybrać jedną z wielu opcji śledzenia stanu zdrowia lub Portfel Quicko.

fot. naEKRANIE

Przełączanie się między aplikacjami jest płynne i nie zauważyłem żadnych opóźnień. Niezależnie od tego, czy uzyskuję dostęp do moich danych zdrowotnych, czy rozpoczynam trening, czy też zarządzam powiadomieniami, doświadczenie jest dopracowane i bardzo responsywne.

Plan? Zadbać o siebie

Staram się o siebie dbać, więc chcę być świadomy swojego stanu zdrowia i kondycji. Funkcje zdrowotne i fitnessowe HarmonyOS bardzo się w tym przydają. Huawei Watch GT 5 Pro daje mi dostęp do różnych funkcji monitorowania zdrowia, w tym mierzenia tętna, śledzenia natlenienia krwi, pomiaru temperatury skóry, monitorowania stresu i (nowej w tej serii zegarów) funkcji EKG.



Za mierzenie ponad 60 wskaźników zdrowia i ruchu odpowiada TruSense™ – system monitorujący, który łączy innowacje sprzętowe z analizą danych. W Huawei Watch GT 5 Pro znajduje się nowy układ czujników. Zastosowano też ciemniejsze szkło i ujednolicony algorytm, który stale analizuje dane. Te ulepszenia oznaczają, że TruSense skutecznie radzi sobie z wyzwaniami, takimi jak różne odcienie skóry, rozmiary nadgarstków i zmieniające się warunki pogodowe. Z moich obserwacji wynika, że wszystko działa bez zarzutu, a odczyty są precyzyjne i wiarygodne.

TruSense monitoruje także poziom stresu, bilans kaloryczny, a u kobiet cykl menstruacyjny. Mam problemy z bezdechem sennym, więc analizuję swój sen, w czym pomaga TruSleep. Wiem więcej o jakości i strukturze mojego snu, w tym o fazach lekkich, głębokich, REM i czuwaniu. Poza tym smartwatch pozwala na wykrywanie bezdechu.



Kolejną funkcją, którą uważam za nieocenioną, jest pomiar EKG. Pomiary są wiarygodne i dokładne, a sprawdzanie sztywności tętnic jest pomocnym narzędziem do śledzenia stanu układu sercowo-naczyniowego. Wszystkie dane zdrowotne są gromadzone i synchronizują się z moim smartfonem za pośrednictwem aplikacji Huawei Zdrowie.

Na ekranie zegarka mogę szybko podejrzeć wyniki, a w aplikacji Huawei Zdrowie przejrzeć je dokładniej. Można je wyeksportować, a następnie wydrukować i pokazać lekarzowi. Zegarek Huawei Watch GT 5 Pro pomaga mi budować lepsze nawyki i prowadzić zdrowszy tryb życia.

Szybciej, wyżej, mocniej

Zegarek obsługuje ponad 100 trybów sportowych, więc trudno jest znaleźć dyscyplinę, której by nie znał. Dostęp do ulubionego sportu można umieścić pod dolnym przyciskiem, więc śledzenie aktywności jest niezwykle łatwe. Szczegółowe dane dotyczące różnych dyscyplin sportowych były dla mnie bardzo przydatne. Intensywnie trenujący dostają informacje, takie jak VO2Max, czasy regeneracji i inne. TruSense zapewnia również precyzyjne monitorowanie tętna, niezależnie od pozycji nadgarstka, nawet podczas biegania czy pływania.

fot. naEKRANIE

Nowością w Huawei Watch GT 5 Pro jest tryb golfowy, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tej aktywności. Oferuje on mapy ponad 15 000 pól, uwzględniając ich topografię i przeszkody. Gdybyśmy raz w tygodniu grali na innym polu, to zaliczenie ich wszystkich zajęłoby nam blisko 300 lat! Podczas gry można na bieżąco śledzić swoje postępy i prowadzić kartę wyników, a także sprawdzać odległość do najbliższego dołka i przeszkód oraz prędkość i kierunek wiatru, co jest ważną informacją przed oddaniem uderzenia. Przeglądanie i analiza danych jest świetnym sposobem na poprawę gry na greenie i nie tylko.

Personalizacja i przydatne funkcje

Za pomocą aplikacji Hauwei Zdrowie można do woli zmieniać tarcze zegarka. Jest ich tam kilkanaście tysięcy, zarówno płatnych, jak i darmowych. I bez tego zegarek wyposażony jest w szeroką gamę tarcz, od klasycznych analogowych wzorów po bardziej dynamiczne, animowane style. Wystarczy chwilę przytrzymać palec na tarczy, żeby uruchomić menu zmiany. Dodatkowo niektóre tarcze można dostosowywać do własnych potrzeb tak, żeby wszystkie najważniejsze dane były dostępne na ekranie. Przy każdej z tarcz widnieje też ikonka informująca o zużyciu energii. Przed wyjazdem na dłuższą wyprawę warto zmienić tarczę na bardziej energooszczędną.

fot. naEKRANIE

Często korzystam z możliwości, jakie daje połączenie Bluetooth. Dzięki temu mogę wykonywać i odbierać połączenia bezpośrednio z zegarka, o ile mój telefon znajduje się w pobliżu. Nie muszę już biegać po domu w poszukiwaniu urządzenia. Funkcja przydaje się także podczas prowadzenia auta, jeżeli smartfon nie jest połączony z systemem samochodu. Dostępny jest również Asystent głosowy AI, ale obecnie działa on tylko ze smartfonami Huawei.

Czasami przydaje się także opcja zrzutu ekranu, która działa podobnie, jak na smartfonach, czyli poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków na kopercie zegarka.

fot. naEKRANIE

Kompatybilność

Huawei Watch GT 5 Pro jest kompatybilny z iOS, Androidem i oczywiście smartfonami Huawei. Bez względu na system operacyjny smartfona konieczne jest zainstalowanie wspomnianej już wielokrotnie aplikacji Huawei Zdrowie, która pozwala zarządzać ustawieniami, synchronizować dane, instalować tarcze zegarka i aktualizować oprogramowanie układowe.

fot. naEKRANIE

Jedynie użytkownicy iPhone’ów spotkają się z pewnymi ograniczeniami, bo w ich przypadku brakuje nowej funkcji, jaką jest możliwość odpisywania na wiadomości bezpośrednio z klawiaturki wyświetlanej na tarczy smartwatcha. Na Androidzie i HarmonyOS działa to bez zarzutu i bardzo przydaje się, gdy nie możemy odpisać ze smartfona. Dotychczas możliwe było tylko wysyłanie wcześniej przygotowanych szablonów odpowiedzi, więc jest to zmiana na plus.

Płatności zbliżeniowe

Jednym z najbardziej ekscytujących dodatków w tegorocznej serii smartfonów Huawei GT 5 Pro jest obsługa płatności zbliżeniowych. Po zainstalowaniu aplikacji Quicko zasiliłem niewielką kwotą wirtualny portfel i wygodnie zapłaciłem zegarkiem np. za kawę i ciastka czy inne drobne zakupy. Podoba mi się takie rozwiązanie, bo wirtualny portfel jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż podpięcie karty do smartwatcha.

fot. Huawei

Zadziwiająco długie działanie

Smartwatch jest świetnie zoptymalizowany pod kątem żywotności baterii. Pomimo jasnego wyświetlacza AMOLED i wielu czujników bardzo efektywnie oszczędza energię. Z mojego doświadczenia wynika, że przy aktywnym śledzeniu stanu zdrowia, powiadomieniach i odbieraniu telefonów, bateria wystarcza na 10–12 dni. To wynik zbliżony do reklamowanych przez Huawei dwóch tygodni działania. Imponujący wynik. HarmonyOS dba o to, żeby funkcje zużywające energię, takie jak ciągłe monitorowanie natlenienia krwi lub śledzenie GPS, działały tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Mapy Petal i nawigacja

Integracja Map Petal jest wygodnym sposobem nawigacji podczas aktywności na świeżym powietrzu. Mogę przesyłać mapy z telefonu do zegarka, planować trasy i ustawiać punkty orientacyjne bezpośrednio na ekranie zegarka. Jest to szczególnie przydatne podczas wędrówek lub biegania po szlakach, ponieważ mogę uzyskać wizualne wskazówki bezpośrednio na nadgarstku, bez konieczności wyjmowania telefonu. Poziomice na mapach pomagają określić zmiany wysokości na trasie wędrówki.

Podsumowanie naEKRANIE

HUAWEI Watch GT 5 Pro z systemem HarmonyOS 5.0 zapewnia doskonałą równowagę między funkcjonalnością a łatwością obsługi. Zapewnia solidny zestaw funkcji zdrowotnych i fitness, płynną wydajność i łatwy w użyciu interfejs, a wszystko to przy zachowaniu doskonałej żywotności baterii. To atrakcyjny wybór dla każdego, kto szuka smartwatcha łączącego przydatne funkcje i długi czas pracy. Huawei Watch GT 5 Pro jest godnym dodatkiem do bogatej kolekcji coraz doskonalszych urządzeń ubieralnych od Huawei.