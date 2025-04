Szukasz prezentu na komunię lub Dzień Dziecka? Sprawdź promocję Huawei!

fot. HUAWEI

W ofercie znalazły się modele idealne do nauki, rozwijania pasji artystycznych oraz pracy zdalnej – w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Promocja trwa do 1 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów

Najważniejsze tablety w promocji:

HUAWEI MatePad 11.5’’S (WiFi 8GB/256GB) z matowym ekranem i aplikacją GoPaint – od 1599 zł (z rysikiem) lub 1799 zł (z klawiaturą i rysikiem).

HUAWEI MatePad 11.5’’ PaperMatte – od 1299 zł (z rysikiem) lub 1499 zł (z klawiaturą i rysikiem).

HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte – 3399 zł za zestaw z klawiaturą i rysikiem M-Pencil 3. generacji.

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte – 2199 zł za komplet z klawiaturą, rysikiem i aplikacją GoPaint.

HUAWEI MatePad Pro 13.2’’ PaperMatte – 4299 zł za zestaw z rysikiem i klawiaturą.

HUAWEI MatePad SE 11’’ (WiFi 6GB/128GB) – 599 zł z rysikiem gratis.

HUAWEI MatePad 11.5’’ (WiFi 6GB/128GB) – 899 zł.

Promocyjne ceny obowiązują u wybranych partnerów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, w strefie marki HUAWEI na Allegro oraz na huawei.pl. Dodatkowo, klienci sklepu internetowego huawei.pl mogą otrzymać 50 zł rabatu za zapis do newslettera oraz skorzystać z rat 0%. Szczegóły promocji i regulamin dostępne są u sprzedawców.

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy szukają funkcjonalnych i nowoczesnych urządzeń – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Tablety Huawei sprawdzą się w nauce, pracy, rozwoju artystycznym i rozrywce. Promocja trwa do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów – warto się pospieszyć!