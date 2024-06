Tablet HUAWEI MatePad 11.5"S i dzień z życia dziennikarza naEKRANIE

fot. naEkranie.pl

Brzmi fascynująco, ale bez nowoczesnych technologii byłoby to niemożliwe. Tablet HUAWEI MatePad 11.5"S z matowym ekranem PaperMatte, zaawansowanym rysikiem M-Pencil 3. generacji, niebywale użyteczną aplikacją HUAWEI Notatnik oraz pokrowcem z magnetyczną klawiaturą to więcej niż tylko kolejne cyfrowe urządzenie — to wszechstronny pomocnik w codziennej pracy dziennikarza.

Do porannej kawy na tablecie spokojnie sprawdzam pocztę oraz czytam najświeższe wiadomości ze świata filmu w sposób sugerujący, że robię jednak coś poważniejszego, niż przeglądanie mediów społecznościowych. Tablet można zwyczajnie trzymać w dłoni, ale dzięki magnetycznemu pokrowcowi z klawiaturą także wygodnie postawić na stoliku, żeby mieć wolne ręce. A nawet odpisywać jedną dłonią, gdy w drugiej trzymamy filiżankę kawy.

W drodze na pierwszy tego dnia pokaz prasowy nowego filmu zaczynam kłaść podwaliny recenzji, wyszukując na tablecie informacje i ciekawostki o obsadzie i filmowcach w jednym okienku, żeby przekleić je do aplikacji Notatnik, otwartej w drugim. Po seansie na gorąco odręcznie wynotowuję sobie najważniejsze spostrzeżenia w tej samej apce, a potem jednym kliknięciem przekształcam je na tekst i przeklejam do edytora, aby tam kontynuować pisanie artykułu.

Następny punkt w rozkładzie dnia to wyjazd na festiwal filmowy i bardzo cieszy mnie to, że HUAWEI MatePad 11.5"S jest taki poręczny, bo mogę po prostu zamknąć pokrowiec niczym notes, wrzucić go do plecaka i pobiec na pociąg.

Relacjonowanie festiwalu filmowego to ekscytujące zajęcie, ale człowiek jest nieustannie w biegu, bo ciągle coś się dzieje, a teksty same się przecież nie napiszą. Świeci słońce, wszystkie miejsca w cieniu zajęte przez koleżanki i kolegów po fachu, ale z tabletem HUAWEI MatePad 11.5"S mogę przycupnąć niemal gdziekolwiek. Matowy ekran wykonany w technologii PaperMatte 2.0 nawet w jasne, słoneczne dni pozostaje czytelny, umożliwiając skupienie na pisaniu, a nie na walce z odblaskami trapiącymi błyszczące ekrany.

Przypominająca papier powierzchnia ekranu idealnie nadaje się nie tylko do czytania wiadomości czy przeglądania Instagrama i innych mediów społecznościowych, ale także do ręcznego notowania we wspomnianej już aplikacji HUAWEI Notatnik, a także podjęcia pierwszych prób artystycznych w programie GoPaint pozwalającym na wypróbowanie wielu różnorodnych pędzli i technik. W tych zadaniach najlepiej sprawdza się rysik M-Pencil 3. generacji pozwalający na błyskawiczne zapisywanie wrażeń i tworzenie map myśli, które są natychmiast cyfrowo archiwizowane. Dodatkową zaletą rysika jest to, że magnetycznie przywiera do krawędzi tabletu, więc nie tak łatwo go zgubić. Naprawdę przydatną rzeczą jest tzw. Strefa rysika, czyli program wprowadzający w korzystanie ze stylusa M-Pencil oraz podpowiadający aplikacje, w których możemy wykorzystać jego wyjątkowe możliwości.

Podczas gdy tłum fanów entuzjastycznie reaguje na pojawianie się kolejnych gwiazd, mogę na bieżąco notować wrażenia i reakcje, które później staną się kluczowymi elementami artykułu. Funkcja AI Voice w aplikacji HUAWEI Notatnik to kolejny cenny sprzymierzeniec — w locie przekształca rejestrowane słowa w tekst, oszczędzając żmudnej pracy, jaką jest ręczne przepisywanie wywiadów oraz zwiększając precyzję relacji.

Gwiazdom srebrnego ekranu oczywiście trzeba zrobić zdjęcia. Błyskają flesze profesjonalnych fotografów, ale eleganckim i poręcznym smartfonem HUAWEI Pura 70 Ultra można zrobić wcale nie gorsze zdjęcia, co potwierdzone jest jego czołową pozycją w rankingu DXOMARK. Dzięki łączności Super Device można na gorąco przejrzeć i wybrać zdjęcia na większym ekranie tabletu, a także wygodnie wrzucić je na stronę internetową po udostępnieniu tabletowi internetu lub podłączeniu się do Wi-Fi.

W zainstalowanej na tablecie aplikacji Huawei AppGallery dostępna jest szeroka gama aplikacji do edycji tekstu i obrazu (i nie tylko oczywiście!). Na urządzeniu preinstalowany jest pakiet WPS Office, ale bez problemu znalazłem i zainstalowałem programy z pakietu Microsoftu czy Google, więc moja praca synchronizowała się pomiędzy urządzeniami i pracę zaczętą na tablecie mogłem potem kontynuować na laptopie lub komputerze stacjonarnym.

Praca w showbiznesie nigdy nie ustaje, więc nawet na dworcu podczas oczekiwania na pociąg powrotny, a następie w trakcie podróży, nadal mogę wygodnie pisać teksty i odpowiadać na e-maile dzięki odpinanej klawiaturze Huawei Smart Magnetic Keyboard. Kompaktowość tabletu pozwala na wygodne korzystanie z niego nawet w ciasnych przestrzeniach, a długi czas pracy na baterii eliminuje potrzebę myślenia o najbliższym gniazdku, choć ono akurat znajduje się między fotelami. Podczas przesiadki, przy herbacie, z tabletem na stoliku i klawiaturą na kolanach, redaguję swój artykuł, ciesząc się lekkością urządzenia, które nie dodaje zbędnych kilogramów do bagażu.

Podczas tej pracy korzystam między innymi z okienek oraz trybu podzielonego ekranu. Z jednej strony otwarty mam edytor tekstów, a z drugiej podgląd zdjęć lub transkrypcję wywiadów, z których dobieram jak najlepsze fotografie i cytaty. Funkcje multitaskingu tabletu ułatwiają zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie, co jest nieocenione nie tylko podczas festiwalowej gorączki, ale również w codziennej pracy, zwłaszcza tej w biegu.

Po dlugim dniu spędzonym z HUAWEI MatePad 11.5"S okazało się, że to niepozorne urządzenie wielkości tradycyjnego notatnika niesamowicie ułatwia codzienną pracę, oferując w zasadzie kompletny wachlarz najbardziej potrzebnych funkcji w zgrabnym opakowaniu. Dzięki matowemu ekranowi, rysikowi M-Pencil, aplikacji HUAWEI Notes oraz odpinanej klawiaturze, praca w biegu staje się nie tylko efektywniejsza, ale i przyjemniejsza. MatePad 11.5"S zapewnia mobilność, funkcjonalność i komfort, które są kluczowe w pracy dziennikarza, który zawsze musi być gotowy, by w biegu relacjonować i tworzyć. A wieczorem wpaść jeszcze na galę gwiazd...