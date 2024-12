Ile sezonów potrwa Nikt tego nie chce? Twórczyni serialu: "Większość osób w młodszym wieku jest skupiona na swoich karierach"

fot. Netflix

Historia romantyczna o miłości rabina i kobiety stała się jednym z największych hitów Netflixa tego roku. Decyzja o kontynuacji serialu Nikt tego nie chce zapadła błyskawicznie, a Netflix przygotowuje się do tworzenia 2. sezonu. Za sterami dojdzie do zmiany. Twórczyni Erin Foster będzie nadal związana z procesem kreatywnym, ale showrunnerami zostaną Jenni Konner i Bruce Eric Kaplan, znani z pracy przy hicie Dziewczyny. Będą też pełnić rolę producentów wykonawczych razem z Norą Silver, Erin Foster, Sarą Foster, Stevenem Levitanem, Olym Obstem, Dannielle Stokdyk i Jeffem Mortonem.

Historia oparta jest na faktach i perypetiach twórczyni serialu, która razem z Adamem Brodym opowiedziała o planach na 2. sezon. Ile serial może łącznie potrwać?

Ile sezonów potrwa Nikt tego nie chce?

Z rozmowy z Deadline można się dowiedzieć, że akcja 2. sezonu zacznie się niemal w tej samej chwili, w której skończyła się pierwsza seria.

Powiedziałabym, że cel jest taki, żeby podczas oglądania obu tych sezonów czuć, że jest to jedna historia i nie ma wielkiej różnicy. To powinna być kontynuacja tej samej relacji, dynamiki, uczuć. Muszę podziękować Netflixowi, bo to oni powiedzieli, że 1. sezon powinien być najwolniejszy jak to tylko możliwe. Oryginalnie mieli się zaręczyć, może nawet wziąć ślub. To byłoby za szybkie i zwolniliśmy akcję. Kiedy oglądasz 1. sezon, to czujesz się jakbyś był obok. Akcja 1. sezonu trwa ile? Trzy miesiące? Dzięki temu czujesz ciężar każdej sceny romantycznej. Nie planujemy tego przyspieszać. Moim celem jest dostać tyle sezonów ile to możliwe.

Zapytana o to, czy serial mógłby potrwać cztery albo pięć sezonów, odpowiedziała:

- Adam, jesteś dostępny? - Cztery lub pięć brzmi dobrze. - odpowiedział aktor. - To nie jest przypadek U nas w Filadelfii. Cztery albo pięć powinny wystarczyć.

To co ludziom się spodobało w naszym serialu, to miłość pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy nie są już tacy młodzi. Obecnie w takim wieku się randkuje i znajduje partnerów życiowych, bo większość osób w młodszym wieku jest skupiona na swoich karierach i ambicjach. - dodała twórczyni serialu.