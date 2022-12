Najgorsze seriale 2022 roku. Elfy, superbohaterowie, drag queens i kilka innych nieudanych historii

Netflix

Czy może być coś smutniejszego dla fana opowieści odcinkowych niż dobry serial, który z każdym sezonem obniża poziom, aż trafia na samo dno, nie mając już nic interesującego do zaoferowania widzom? Chyba nie, dlatego poniższa galeria może zdeprymować część z Was. Znajdziecie w niej zarówno słabe sezony seriali mających premierę w poprzednich latach, jak i produkcje, które w 2022 zaliczyły swój debiut. Część z nich zaraz po premierze spotkała się z kasacją, inne zbierały mieszane opinie, choć ich poziom bezsprzecznie pozostawiał wiele do życzenia. Na szczęście w mijającym roku ewidentnych wtop nie było wiele. Sprawdźcie, które seriale tak bardzo napsuły krwi redaktorom naEKRANIE.pl.

Najgorsze seriale 2022 roku

Walker - sezon 3