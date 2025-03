Cała scena z serialu Prime Video wygenerowana przez AI. Rewolucja czy upadek?

fot. Prime Video

Premiera pierwszych trzech odcinków serialu Dom Dawida od Prime Video miała miejsce pod koniec lutego 2025 roku. Dziś, tj. 21 marca 2025 roku, można było na platformie obejrzeć szósty odcinek, w którym opowiedziano origin story legendarnego Goliata. Sęk w tym, że w sekwencji użyto... AI.

Już od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat używania generatywnego AI w szeroko pojętej sztuce. Sztuczna inteligencja to narzędzie bez dwóch zdań pomocne i takie, które może być przydatne w wielu dziedzinach nauki. Problem pojawia się w chwili, w której do gry wchodzi kreatywności. Wielu twórców z Hollywood obawia się wejścia w życie takich praktyk. Korzystanie z generatywnego AI zabija kreatywność twórców, może pozbawić wiele osób pracy, ale też sama technologia bazuje na materiałach pobieranych z internetu bez zgody ich oryginalnych autorów. W efekcie może na tym ucierpieć nie tylko branża filmowa, ale pośrednio także artyści, graficy komputerowi i inni.

Hollywood wie o zagrożeniach, które przychodzą z korzystania z AI. Z tego powodu zorganizowano strajk scenarzystów i aktorów w 2023 roku, który miał na celu ochronę artystów, których wizerunek mógł być przetworzony bez ich zgody przez narzędzia generatywnego AI.

Dom Dawida z całą sekwencją wygenerowaną przez AI

Kontrowersyjna sekwencja potrwała półtorej minuty i była w całości stworzona za pomocą AI. Pierwotnie scena miała być znacznie skromniejsza, ale możliwości AI skłoniły twórców do eksperymentowania i zwiększenia skali wydarzeń. Jon Erwin, twórca serii Prime, nie chciał zdradzić dokładnego budżetu przeznaczonego na serial, ale przyznał, że gdyby ta sekwencja została nakręcona tradycyjnymi metodami, to cały proces potrwałby od czterech do pięciu miesięcy, a także z pewnością przekroczyłby zaplanowany budżet. W 1. sezonie łącznie użyto 72 ujęć stworzonych za pomocą AI.

Dostaliśmy pozwolenie na użycie tej technologii i zbudowaliśmy zespół wokół niej. [...] Ludzie są w stanie za pomocą tych narzędzi tworzyć fajne obrazy, ale w profesjonalnym użytku najważniejsze jest odpowiednie ich połączenie. Wszystkie mają swoje mocne strony. Możliwości tych narzędzi w zakresie tworzenia symulacji fizycznych - wody, deszczu, dymu, wiatru - zwaliły mnie z nóg. Są lepsze od jakiegokolwiek tradycyjnego narzędzia do efektów specjalnych.

fot. Prime Video

Dom Dawida - fabuła, obsada, premiera

Dom Dawida opowie historię biblijnej postaci Dawida, który od drobnego pasterza staje się najbardziej renomowanym i czczonym królem Izraela. Na polecenie Boga prorok Samuel nieoczekiwanie namaszcza nastolatka na nowego króla. W miarę jak stary król Saul staje się ofiarą własnej pychy i traci władzę nad swoim królestwem, Dawid wyrusza w podróż, by odkryć i wypełnić swoje przeznaczenie. Gdy jeden lider upada, inny musi wznieść się na szczyt.

Michael Iskander wystąpi w roli Dawida. Króla Saula zagra Ali Suliman. Jego żonę, królową Achinoam, zagra Ayelet Zurer, a Samuela zagra Stephen Lang. Goliatem zostanie Martyn Ford. Za reżyserię odpowiada Jon Erwin, znany z innych religijnych filmów, jak np. Dotknij nieba.

