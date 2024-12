Jak wyglądaliby kultowi bohaterowie Disneya jako Avengersi? Nie zgadniecie, kto jest jakim superbohaterem

fot. materiały prasowe

Na oficjalnym koncie na Instagramie Marvel Comics pojawiła się ciekawa wariacja związana z bohaterami Marvela. Opublikowano kilka grafik w komiksowym stylu przedstawiających najbardziej znane postacie Disneya – Myszkę Miki, Myszkę Minnie, Kaczora Donalda, Goofy'ego czy Pluto w iście superbohaterskich klimatach. Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby te postacie przywdziały stroje Avengersów? Marvel Comics postanowiło połączyć te dwa światy i crossover świata Mikiego i przyjaciół z Avengersami zadebiutuje w marcu 2025 roku w nowej serii komiksowej What If Mickey Mouse And Friends Were Avengers?

Avengers – grafiki z bohaterami Disneya

https://www.instagram.com/p/DDpRjfutcdV/?igsh=MTdtM3BiaXFqN3J2Yw%3D%3D&img_index=1

Nikogo nie powinno dziwić, że Miki przyjął rolę niekwestionowanego lidera w tej ekipie, czyli oczywiście Iron Mana. Na pierwszy plan wysunął się też Donald w stroju Thora z nieodłącznym młotem. Trudno przeoczyć też Goofy'ego w wybijającej się, zielonej odsłonie – on bowiem stał się nowym Hulkiem. Minnie oraz Pluto wcielą się zaś w mniej oczywiste postacie – Osę oraz Ant-Mana.