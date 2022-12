Summit Entertainment/Disney/Columbia Pictures /New Line Cinema

Jakiś czas temu zaprezentowaliśmy Wam zestawienie najbardziej irytujących postaci w MCU. Nasza lista spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, więc postanowiliśmy pójść za ciosem i sporządzić galerię denerwujących bohaterów ze znanych filmów. Co sprawia, że dany bohater jest irytujący i widzowie po prostu nie mogą go znieść? Czynników wpływających na taki stan rzeczy jest kilka. Najczęściej mamy do czynienia ze źle napisaną postacią, która na ekranie wypada kuriozalnie i nieralistycznie. Czasem scenarzyści celowo przeszarżowują na etapie kreacji, licząc na piorunujący rezultat. Takie "szaleństwa" zwykle przynoszą odwrotny efekt. Bardzo często jest też tak, że poczucie humoru scenarzysty nie rezonuje z wrażliwością odbiorcy. Nagromadzenie nieśmiesznych żartów może być bardzo deprymujące.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem. Wzięliśmy pod uwagę znane filmy - zarówno zagraniczne, jak i polskie. Zestawienie oczywiście nie wyczerpuje tematu. Zapewne irytujące postacie z filmów można by wymieniać w nieskończoność. Pamiętajcie też, że nie każda znajdująca się tam postać będzie działać wam na nerwy. Jak wszystkie tego typu galerie, i ta lista jest subiektywna i opiera się o gust tworzącego. Bardzo chętnie poznamy za to Wasze typy bohaterów, których dosłownie nie możecie znieść. Jak zawsze czekamy na propozycje w sekcji komentarzy!

Najbardziej irytujące postacie ze znanych filmów

Austin Powers - seria filmów o Austinie Powersie