Kosmiczny Łowca powraca w formie animowanej. Zobacz zwiastun Predator: Killer of Killers

20th Century Studios ogłosiło, że Predator: Killer of Killers, oryginalny film animowany osadzony w uniwersum Predatora, zadebiutuje ekskluzywnie na Hulu 6 czerwca. Studio zaprezentowało również pierwszy zwiastun produkcji, która pokaże kilka pojedynków z kosmicznym łowcą w różnych okresach historycznych.

Predator: Killer of Killers - zwiastun

Predator: Killer of Killers ma być antologią, śledzącą losy trójki najgroźniejszych wojowników w historii ludzkości: wojowniczki z plemienia wikingów, która prowadzi swojego młodego syna w krwawej zemście, ninja z feudalnej Japonii, który staje do brutalnej walki o sukcesję przeciwko własnemu bratu, oraz pilota z czasów II wojny światowej, który wyrusza w przestworza, by zbadać nadprzyrodzone zagrożenie dla sprawy Aliantów. Choć wszyscy ci bohaterowie są bezwzględnymi zabójcami, dla nowego przeciwnika przybywającego z kosmosu są tylko ofiarami — bo ten to prawdziwy zabójca zabójców.

Film wyreżyserował Dan Trachtenberg, który od 2022 roku — czyli premiery hitu Prey na Hulu — kieruje marką Predatora.

Predator: Killer of Killers - plakat