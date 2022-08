Program TV na weekend 19-21.08: Strażnicy Galaktyki, Szef roku, Krwawy diament

W ten weekend w telewizji warto obejrzeć premiery telewizyjne filmów Szef roku i Clifford. Wielki czerwony pies. Ponadto na uwagę zasługują takie produkcje jak Strażnicy Galaktyki, Krwawy diament, Creed: Narodziny legendy oraz Szklana pułapka 3. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 2

20:40

CANAL+ Premium

Barwne anegdoty, którymi można raczyć kumpli – oto jeden z największych pożytków z przeróżnych przygód. Perypetie francuskiej młodzieży, której nuda nie straszna.

Zobacz także:

Dexter: New Blood – odc. 1 – 5 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Rozmowy z przyjaciółmi – sez. 1, odc. 5 - 6 – 20:10 (HBO)

Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć – sez. 1, odc. 4 – 5 – 21:00 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Dexter: New Blood – odc. 6 – 10

20:00

CANAL+ Seriale

O Dexterze Morganie słyszeli wszyscy fani seriali kryminalnych. Większość z nich darzyła go sympatią, co może trochę dziwić, zważając na to, że był... seryjnym mordercą. W finale ósmego sezonu serialu zaginął on w trakcie huraganu. Tak przynajmniej myśleli ścigający go policjanci. Od tego czasu minęło dziesięć lat. Dexter (Michael C. Hall) nazywa się teraz Jim Lindsay. Mieszka w miasteczku Iron Lake w stanie Nowy Jork, a na utrzymanie zarabia, pracując w sklepie Fred's Fish & Game. Spotyka się z komendant miejscowej policji, Angelą Bishop (Julia Jones) i stara się trzymać swoje mordercze żądze na wodzy. Poukładaną nową rzeczywistość burzy niespodziewane pojawienie się w miasteczku jego syna Harrisona (Jack Alcott) oraz seria tajemniczych wydarzeń w okolicy. Dexter obawia się, że Mroczny Pasażer obudzi się nie tylko w nim, ale też w jego potomku...

Zobacz także:

Kung Fu – sez. 1, odc. 10 - 19:15 (HBO3)

NIEDZIELA:

Ród smoka – sez. 1, odc. 1

3:00 (poniedziałek)

HBO

Historia rodu Targaryenów. Stojący na jego czele Viserys I (Paddy Considine), władca Siedmiu Królestw, decyduje się zerwać z tradycją. Spadkobierczynią Żelaznego Tronu król mianuje swoją córkę, księżniczkę Rhaenyrę (Emma D'Arcy). Krok ten prowadzi do zapoczątkowania konfliktu wewnątrz rodziny, nazwanego Tańcem Smoków. Po śmierci władcy bratobójcza walka wybucha ze zdwojoną siłą. Biorą w nim udział także m.in. brat Rhaenyry, Aegon (Tom Glynn-Carney), oraz Alicent Hightower (Olivia Cooke), druga żona Viserysa I. Zdarzenia, o których opowiada seria, o 200 lat poprzedzają akcję "Gry o tron".

Zobacz także:

Van der Valk – sez. 2, odc. 2 – 20:10 (ale kino+)

Cisza – sez. 1, odc. 5 – 22:00 (HBO3)