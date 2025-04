W Avengers: Doomsday pojawi się wielki nieobecny listy obsadowej? Marvel ma asa w rękawie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Minęło już kilka dni od momentu, gdy Marvel zadecydował się na opublikowanie liczącej 27 nazwisk listy obsadowej filmu Avengers: Doomsday. Z ustaleń serwisu Hollywood Reporter i sugestii samego Domu Pomysłów wynika, że na tym nie koniec - w najbliższej przyszłości powinniśmy spodziewać się ujawniania kolejnych aktorek i aktorów, którzy zagrają w wyczekiwanej produkcji MCU. Jednym z nich ma być Hugh Jackman.

O takim obrocie spraw informuje scooper MyTimeToShine Hello. Choć do jego (jej?) rewelacji powinniśmy podchodzić z pewną rezerwą, miał on słyszeć, że w Avengers: Doomsday zobaczymy Wolverine'a. Dołączyłby on tym samym do innych X-Menów obecnych na ekranie, w tym Profesora X i Magneto, portretowanych odpowiednio przez Patricka Stewarta i Iana McKellena. Jeśli Logan faktycznie pojawi się w filmie, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że wraz z nim w produkcji wystąpi Jean Grey (Famke Janssen).

W sieci trwają dyskusje na temat tego, jakiego charakteru nabierze występ Jackmana. Większość komentatorów wychodzi z założenia, że australijskiego aktora zobaczymy w Doomsday jedynie w ramach gościnnego występu - większą rolę miałby on odegrać w Avengers: Secret Wars.

Avengers: Doomsday - postacie, których brakuje w ogłoszonej liście obsadowej

Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja przyszłego roku.