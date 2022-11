Program TV na weekend 25-27.11: Niezniszczalny, Tajemnice Los Angeles, Shazam!

Niezniszczalny, Tajemnice Los Angeles, Ultimatum Bourne'a i Trzy billboardy za Ebbing, Missouri to najciekawsze filmy tego weekendu. Z kolei na miłośników superbohaterskiego kina czeka Shazam!, a na uwagę zasługuje serial Los Espookys. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Los Espookys – sez. 2, odc. 1 – 2

21:35

HBO3

Akcja rozgrywa się w alternatywnej, dziwnej rzeczywistości współczesnego Nowego Meksyku, gdzie grupka przyjaciół zmienia swoje zamiłowanie do gatunku horroru w opłacalny biznes.

Zobacz także:

Mroczne materie – sez. 2, odc. 7 – 20:10 (HBO)

The Office PL – sez. 2, odc. 5 – 8 - 21:00 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Będzie bolało – odc. 4 – 7

21:00

CANAL+ Seriale

Adam Kay (Ben Whishaw) jest lekarzem stażystą. Pracuje na oddziale ginekologii i położnictwa. Wraz z kolegami zmaga się ze szpitalną codziennością - marną pensją, weekendowymi dyżurami, nagłymi przypadkami czy niezadowolonym szefostwem.

Zobacz także:

Kung Fu – sez. 2, odc. 11 - 19:15 (HBO3)

Mroczne materie – sez. 1, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

Sisi – sez. 1, odc. 2 – 21:30 (Epic Drama)

NIEDZIELA:

Bez powrotu – sez. 1, odc. 3 - 4

20:00

CANAL+ Premium

Przebywający w tureckim więzieniu Noah jest zmuszony przyłączyć się do brutalnego znęcania się nad swoim jedynym przyjacielem za kratkami. Nowa prawniczka ledwo przygotowuje go do rozprawy sądowej. Megan tęskni za swoim tureckim kochankiem. Postanawia udowodnić, że Steve wrócił do narkotyków i romansu.

Zobacz także:

Vera – sez. 11, odc. 4 - 20:10 (ale kino+)

Schody – sez. 1, odc. 4 - 22:00 (HBO3)