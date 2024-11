South of Midnight - poznajcie Hazel i jej historię. Opublikowano 30-minutowy dokument o nadchodzącej grze

fot. Xbox Game Studios

Xbox i Compulsion Games opublikowali 30-minutowy film dokumentalny zatytułowany Weaving Hazel's Journey: A South of Midnight. W całości poświęcony jest on nadchodzącej, przygodowej grze akcji South of Midnight. W wideo mamy okazję zobaczyć zupełnie nowe fragmenty rozgrywki, a także posłuchać twórców i poznać aktorów, którzy wcielą się w bohaterów.

Zapowiedziano również kolekcjonerski zestaw The Art and Music of South of Midnight, przygotowany we współpracy z firmą Cook and Becker. W jego skład wejdzie między innymi 160-stronnicowy artbook w twardej oprawie, ścieżka dźwiękowa na płycie winylowej, a także komiks i kilka innych gadżetów. Pakiet wyceniono na 139,95$ (około 570 zł), ale warto zaznaczyć, że nie zawiera on samej gry.

The Art and Music of South of Midnight

South of Midnight - premiera w 2025 roku na PC oraz konsoli Xbox Series X|S. Gra od dnia debiutu dostępna będzie w ramach usługi Xbox Game Pass.