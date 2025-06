VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Prime Video i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Max i innych.

Końcówka czerwca w VOD zapowiada się wspaniale dla widzów. Z finałowym sezonem powraca południowokoreański fenomen, Squid Game, w którym Gi-hun znowu weźmie udział w morderczych grach. Do tego będzie można obejrzeć 4. serię chwalonego The Bear. Ponadto zadebiutowały już pierwsze odcinki takich seriali, jak Ironheart, Dym, Odliczanie, Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział i Pozłacany wiek. Z 2. sezonem powróciła też Pati.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (27 - 29 czerwca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Ten weekend na Netflix należy do finałowego sezonu koreańskiego fenomenu, czyli Squid Game. Widzowie dowiedzą się, jaki los spotka Gi-huna i czy uda mu się zakończyć okrutne gry.

Squid Game Premiera 3. sezonu 27 czerwca.

Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 3 (2025) - anime. Młodzi trenerzy Pokemonów - Liko, Roy i Dot - udają się do regionu Paldei, aby opanować Terastalizację i okdryć tajemnicę Terapagosa. Premiera 27 czerwca.

WWE Night of Champions: 2025 - wrestling. Mistrzowie i pretendenci wkraczają do historii, a oczy wszystkich skupiają się na największych nagrodach w WWE. Transmisja na żywo 28 czerwca o 19:00.

Ponadto bibliotekę Netflixa uzupełniły takie tytuły na licencji:

DISNEY+

W ten weekend Disney+ ma do zaproponowania swoim subskrybentom kilka świetnych nowości. Przede wszystkim powraca z nowym sezonem obsypany nagrodami The Bear oraz zadebiutują pierwsze odcinki Ironheart należącego do MCU.

Ironheart - amerykański serial superbohaterski. W “Ironheart” od Marvel Television, którego akcja rozygrywa się po wydarzeniach z filmu „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, technologia przeciwstawi się magii za sprawą Riri Williams (Dominique Thorne) – utalentowanej młodej wynalazczyni o wielkich ambicjach, która powraca do rodzinnego domu w Chicago. Pochłonięta doskonaleniem swoich projektów zbroi i marzeniami o dokonaniu czegoś wiekopomnego, Riri spotyka na swojej drodze tajemniczego Parkera Robbinsa, znanego jako „Hood”. Trzyodcinkowa premiera 25 czerwca w Disney+. Premiera trzech pierwszych odcinków 25 czerwca.

fot. Marvel Studios

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział (2025) - amerykański serial. W serialu “Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział” dorosły już Justin Russo próbuje prowadzić życie zwykłego śmiertelnika ze swoją rodziną – żoną Giadą i synami Romanem oraz Milo. Kiedy pewnego dnia jego siostra przyprowadza do domu nastoletnią Billie, która potrzebuje pomocy w okiełznaniu swoich mocy, Justin staje przed nie lada wyzwaniem – musi odświeżyć swoje magiczne moce, by zostać mentorem dziewczyny, pogodzić to z codziennymi obowiązkami męża i ojca oraz chronić przyszłość świata czarodziejów. Premiera serialu 25 czerwca.

fot. Disney+

The Bear (2025) - amerykański serial, komediodramat. W czwartym sezonie serialu stacji FX „The Bear” Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) prą naprzód, zdeterminowani nie tylko, by przetrwać, ale także, by przenieść The Bear na wyższy poziom. Zespół nieustannie musi dostosowywać się i zmieniać, by pokonywać co rusz nowe, czające się za rogiem przeszkody. Dążenie do doskonałości nie polega wyłącznie na stawaniu się coraz lepszym – to także umiejętność podjęcia decyzji, czego warto się nadal trzymać, a co należy odpuścić. Serial wyprodukowany przez FX Productions. Premiera 4. sezonu 26 czerwca.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Apple TV+ na koniec czerwca również może się pochwalić ciekawą nowością. To serial Dym, w którym w głównej roli występuje Taron Egerton.

Dym Premiera dwóch pierwszych odcinków 27 czerwca.

fot. Apple TV

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

SkyShowtime

W ten weekend warto obejrzeć na SkyShowtime film The Killer, który w tym tygodniu wzbogacił bibliotekę serwisu.

The Killer (2024) - amerykański thriller. Legendarny reżyser kina akcji wraca z zaskakującym remakiem swojego hongkońskiego klasyku Płatny morderca (1989). Zee (w tej roli Nathalie Emmanuel) to budząca postrach w paryskim półświatku Królowa umarłych. Kiedy odmawia dokonania zleconego przez zagadkowego klienta (Sam Worthington) morderstwa niewidomej kobiety, sama staje się celem polowania. Decyzja Zee stanowi początek serii zdarzeń, które odbierają jej sojuszników, przyciągają uwagę zdeterminowanego policjanta (Omar Sy) i zmuszają bohaterkę do konfrontacji z własną kryminalną przeszłością. Premiera 24 czerwca.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

Nie zapomnijcie również nadrobić nowych odcinków seriali:

Prime Video

W tym tygodniu na Prime Video trafił serial sensacyjny Odliczanie, w którym w głównej roli występuje Jensen Ackles.

Odliczanie Premiera trzech pierwszych odcinków 25 czerwca.

fot. Prime Video

Zagubieni w czasie Premiera 27 czerwca.

MAX

W ten weekend na Max warto obejrzeć nowe odcinki seriali Pozłacany wiek oraz Pati.

Pozłacany wiek - Po Wojnie Operowej stara elita została osłabiona, a rodzina Russellów stoi u progu objęcia przywództwa w społeczeństwie. Po drugiej stronie ulicy w domu państwa Brook zapanowuje chaos, gdy Agnes nie będzie chciała zaakceptować nowej pozycji Ady jako pani domu. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 23 czerwca.

fot. Max

Pati - Tym razem zobaczymy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 27 czerwca.

fot. Max

Moc - dokument. Sean Penn i Aaron Kaufman są świadkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i działań Zełenskiego, ukazując kluczowy moment przywództwa w czasie wojny.

Na uwagę zasługują dwie nowości w bibliotece Max. Warto obejrzeć Kneecap, który zdobył wiele pochwał od krytyków i widzów.

fot. materiały prasowe

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków Duster, I tak po prostu i Rick i Morty.

CANAL+

Canal+ również wzbogaci się o dwie nowości:

The Walking Dead: Daryl Dixon Premiera 29 czerwca.

fot. AMC