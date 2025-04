Marvel i rewolucja chronologii w związku z Avengers: Doomsday. Czegoś takiego w MCU nie było

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

To może być jedna z największych rewolucji, które Marvel przeprowadził w MCU w aspekcie chronologii. Jak raportuje uznawany za sprawdzone źródło informacji Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic", akcja filmów Avengers: Doomsday i Spider-Man 4 ma rozgrywać się jednocześnie. Tym samym najprawdopodobniej poznaliśmy odpowiedź na pytanie, w jaki sposób obie produkcje będą się ze sobą łączyć.

Scooper dodaje również, że Tom Holland nie pojawi się w Avengers: Doomsday, co po części spowodowane jest faktem, iż aktor w tym samym czasie będzie pracował nad Odyseją w reżyserii Christophera Nolana. Jak ujmuje to sam Sneider:

Powiedziano mi, że akcja filmu Spider-Man: Brand New Day rozgrywa się praktycznie w tym samym czasie, równolegle do wydarzeń pokazywanych w Doomsday. I właśnie to wyjaśniałoby nieobecność Hollanda (w drugiej z tych produkcji - przyp. aut.).

Byłby to pierwszy raz w historii Kinowego Uniwersum Marvela - nie licząc np. sceny po napisach z Ant-Mana i Osy, bezpośrednio korespondującej z Wojną bez granic - gdy akcja dwóch całych odsłon MCU będzie dziać się dokładnie w tym samym momencie na osi czasu projektu.

Powyższe spekulacje, jeśli tylko okażą się prawdziwe, wyraźnie sugerują również, że Spider-Man 4 nie będzie filmem "ulicznym", a koncepcja multiwersum odciśnie na nim trwałe piętno.

Avengers: Doomsday ma wejść na ekrany kin 1 maja przyszłego roku. Z kolei Spider-Man: Brand New Day zadebiutuje 31 lipca 2026 roku.