Tak wyglądają początki Dextera Morgana. Pełny zwiastun serialu Grzech pierworodny

Fot. Materiały prasowe

Pełny zwiastun serialu Dexter: Grzech pierworodny zadebiutował w sieci. Po raz pierwszy możemy zobaczyć młodych aktorów wcielających się w postacie znane z hitu Dexter, z Patrickiem Gibsonem w roli młodego Dextera Morgana. Produkcja ukaże przemianę bohatera w seryjnego mordercę wymierzającego sprawiedliwość przestępcom. Narratorem i wewnętrznym głosem młodszego Dextera jest Michael C. Hall, oryginalny odtwórca tej roli.

Dexter: Grzech pierworodny – zwiastun

Zwiastun rozpoczyna się od nawiązania do wydarzeń z serialu Dexter: New Blood, w którym Harrison postrzelił swojego ojca. W wyniku tego zdarzenia Dexterowi „przelatuje przed oczami” całe życie, co wprowadza nas w retrospekcje ukazujące jego początki. W jednej ze scen widzimy, jak Morgana zabiera się na ostry dyżur, co może sugerować, że wydarzenia te staną się punktem wyjścia do jego dalszych losów w nadchodzącym serialu Dexter: Resurrection

Dexter: Original Sin - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

Dexter: Grzech pierworodny - obsada

Oprócz Patricka Gibsona w serialu wystąpią: Christian Slater, Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson, a także Sarah Michelle Gellar w gościnnej roli. Michael C. Hall powróci jako głos kultowych już monologów wewnętrznych Dextera Morgana.

Za sterami stoi Clyde Phillips, który pracował przy oryginalnym serialu. Premiera w USA odbędzie się 13 grudnia 2024 roku. W Polsce tytuł zadebiutuje na SkyShowtime, ale data nie została podana.