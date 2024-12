VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten mikołajkowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Disney+ i innych.

Na Mikołaja platformy streamingowe przygotowały wiele wspaniałych nowości. Miłośników akcji powinny zainteresować seriale Black Doves z Keirą Knightley i Benem Whishawem, oraz Dzień Szakala, w którym główną rolę zagrał Eddie Redmayne. Na fanów Star Wars czeka serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, a na fanów DC - animacja Koszmarne Komando. Warto obejrzeć również komediowy serial Lepko, a także tajski serial science fiction Jutro i ja.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (2-8 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Prime Video i inne)

NETFLIX

Netflix w ten weekend ma do zaproponowania kilka nowości z różnych stron świata.

Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to warto nadrobić inne nowe produkcje, które trafiły do biblioteki Netflixa. Na uwagę zasługuje Black Doves, w którym występują Keira Knightley i Ben Whishaw.

Jutro i ja Premiera 4 grudnia.

Jentry Chau kontra potwory Premiera 5 grudnia.

BEASTARS Premiera pierwszej części finałowego sezonu 5 grudnia.

APPLE TV+

6 grudnia na Apple TV+ zadebiutował film Zabierz mnie na Księżyc ze Scarlett Johansson i Channingem Tatumem w rolach głównych.

Zabierz mnie na Księżyc (2024) - komedia romantyczna. Trwa wyścig kosmiczny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, którego kulminacyjnym punktem ma być lądowanie na Księżycu przez załogę Apollo 11. Kiedy Biały Dom uznaje, że misja jest zbyt ważna i nie mogą pozwolić sobie na katastrofę, Kelly Jones (Johansson), specjalistka ds. marketingu w NASA, otrzymuje polecenie zorganizowania fałszywego lądowania na srebrnym globie w ramach planu awaryjnego. Musi współpracować z dyrektorem Colem Davisem (Tatum), który odpowiedzialny jest za wystrzelenie rakiety z Apollo 11 w kosmos. NASA zamierza wykorzystać wszystkie swoje możliwości, aby poprawić swój publiczny wizerunek.

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

PRIME VIDEO

Na ten weekend Prime Video ma do zaproponowania 3 własne produkcje.

Czerwona dziewica (2024) - film oparty na prawdziwej historii. W wieku 16 lat Hildegart była ekspertką w dziedzinie kobiecej seksualności i jednym z najzdolniejszych młodych umysłów Hiszpanii lat trzydziestych XX wieku, ukształtowaną przez matkę na idealną kobietę przyszłości. Kiedy jednak zaczyna poznawać świat i buntować się przeciwko surowym oczekiwaniom, matka zrobi wszystko, aby ta nie mogła się uwolnić. Za reżyserię odpowiada Paula Ortiz. W obsadzie znaleźli się Najwa Nimri, Alba Planas i Aixa Villagrán. Premiera 5 grudnia.

Jack wraca do domu na święta (2024) - Święta to czas prezentów, życzliwości i... nietypowych, pełnych humoru przygód. Właśnie dlatego Prime Video przygotowało idealny prezent dla fanów komedii. W tej zabawnej i pełnej świątecznego klimatu opowieści Jack Whitehall utknął w Stanach Zjednoczonych, mając tylko cztery dni, by wrócić na Boże Narodzenie do Wielkiej Brytanii. Z nieubłaganie goniącym czasem, Jack wyrusza w szaloną podróż pełną samolotów, pociągów, psich zaprzęgów i bobslejów. Na swojej drodze napotyka znane postaci, które raz go wspierają w powrocie do domu, a innym razem skutecznie komplikują jego plany. W obsadzie znajdują się: Jack Whitehall, Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson, Jimmy Fallon, Daisy May Cooper, Tom Davies. Premiera 6 grudnia.

Lepko Premiera 1. sezonu 6 grudnia.

Ponadto na platformie pojawiły się takie oto tytuły na licencji:

Był sobie kot (2024) - animacja. Rozpieszczony kocur Beckett traci ostatnie, dziewiąte życie. Jednak łaskawy Stwórca daje mu kolejną szansę. Beckett powraca na ziemię, by odebrać lekcję wdzięczności, przyjaźni i miłości. W każdym kolejnym wcieleniu, jako papuga, rozkoszny szczur, nieporadny karaluch, borsuk, a nawet pies, będzie musiał stawić czoła szalonemu naukowcowi i spróbować stać się najlepszą wersją samego siebie. Reżyserem jest Christopher Jenkins. W obsadzie są: Mo Gilligan, Simone Ashley, Sophie Okonedo. Premiera 1 grudnia.

Święta na opak (2023) - komedia. Dla Vincenta święta to szczególny czas, bo rodzinne spotkania ceni ponad wszystko. Nic więc dziwnego, że gdy jego dzieci w ostatniej chwili odwołują wizytę, starszy pan odchodzi od zmysłów. Wizja spokojnej kolacji z żoną nieco go przeraża, więc Vincent szuka świątecznego towarzystwa w domu spokojnej starości. Nie spodziewa się jednak, że ten wieczór całkiem odmieni jego życie. Reżyserem jest Clément Michel. W obsadzie są: Danielle Fichaud, Danièle Lebrun, Franck Dubosc. Premiera 5 grudnia.

Mój syn Ezra (2023) - komediodramat. Gdy Max dowiaduje się, że była żona chce umieścić ich ukochanego syna Ezrę w szkole specjalnej, zabiera chłopca w podróż przez Stany. Nie chce pozwolić, by szkolne mury zamknęły go we własnym świecie. Eskapada pełna szalonych perypetii i niezwykłych spotkań będzie dla ojca i syna okazją do odnowienia łączącej ich więzi i przeżycia przygód, które udowodnią, że „normalność" jest przereklamowana. Reżyserem jest Tony Goldwyn. W obsadzie są Bobby Cannavale, Rose Byrne, Vera Farmiga. Premiera 6 grudnia.

DISNEY+

Najważniejszą nowością w tym tygodniu na Disney+ jest serial ze świata Star Wars, w którym występuje Jude Law.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków Premiera 2 grudnia.

Ponadto na platformie zadebiutowały takie oto tytuły:

Jung Kook: I Am Still - The Original

W stronę światła

Sekretny skarb Neapolu

Na Disney+ już dostępne są filmy, które wprowadzą Was w świąteczny nastrój:

Święty Mikołaj

Kevin sam w domu

Szklana pułapka

Prawie świąteczna opowieść

Family Guy: Głowa rodziny: Podarunek białego

SkyShowtime

W ten weekend na platformę trafił serial Dzień Szakala, w którym główną rolę zagrał Eddie Redmayne. Ponadto na uwagę zasługuje inna nowość - Fight Night: The Million Dollar Heist.

Fight Night: The Million Dollar Heist (2024) -Serial oparty na iHeart, uznanym podcaście true crime, opowiada niesławną historię zbrojnego napadu w noc historycznej walki Muhammada Alego w 1970 roku. Wydarzenie zmieniło nie tylko życie jednego człowieka, ale ostatecznie przekształciło Atlantę w „Czarną Mekkę". Oszust o pseudonimie Chicken Man (Kevin Hart) organizuje afterparty po wygranej walce, na które zaprasza najbogatszych ludzi w kraju. Wieczór kończy się najbardziej zuchwałym napadem w kryminalnej historii Atlanty. Podejrzany o zorganizowanie zbrodni Chicken Man za wszelką cenę pragnie oczyścić swoje imię. By tego dokonać, musi przekonać do siebie dawnego przeciwnika, J. D. Hudsona (Don Cheadle). To jeden z pierwszych czarnoskórych detektywów policji miejskiej, którego zadaniem jest doprowadzenie winnych przed oblicze sprawiedliwości. Premiera 2 grudnia.

Dzień Szakala (2024) - Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna ze stron nie cofnie się przed niczym. W serialu występują także: Úrsula Corberó (Dom z papieru) w roli Nurii, która staje się bliska Szakalowi i jest całkowicie nieświadoma, kim on tak naprawdę jest. Premiera 6 grudnia.

Ponadto na SkyShowtime pojawiły się nowe odcinki seriali:

Max

Na Max pojawiły się dwa nowe seriale. Warto obejrzeć wysoko ocenianą animację Koszmarne Komando, które otwiera DCU.

Pogubieni Premiera trzech pierwszych odcinków 3 grudnia.

Koszmarne Komando Premiera dwóch pierwszych odcinków 5 grudnia.

Do tego na platformę trafiły takie oto ciekawe tytuły na licencji:

INNE SERWISY VOD: