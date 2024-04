VOD - co obejrzeć w ten weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max, Disney+, SkyShowtime i innych.

Jak co tydzień staramy się dziś znaleźć odpowiedź na pytanie: co obejrzeć na VOD w weekend? Jesteśmy niemal przekonani, że serca wielu Polaków podbije ekranowy Fallout, ale nowych seriali i filmów debiutuje lub nadciąga znacznie, znacznie więcej. Apple TV+ włączyło do swojej oferty film Argylle. Tajny szpieg i długo wyczekiwanego Franklina z Michaelem Douglasem, Amazon Prime Video poprawia polskim Fuksem 2, a na Disney+ trafia film, w którym zagrał przyszły ekranowy Superman.

VOD - co obejrzeć w weekend (12-14.04)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max, Disney+ i inne)

NETFLIX

12 kwietnia

Przypominamy, że w tym tygodniu na Netfliksie pojawiły się także nowe filmy na licencji, Drogi Evanie Hansenie i Pierwsza piątka, kolejne sezony seriali Szkoła złamanych serc i Na skrzydłach ambicji, jak również produkcje Antracyt (serial francuski; "Stara sprawa znów zostaje otwarta, gdy zaginięcie reportera ściąga jego córkę do górskiego miasteczka prześladowanego przez sektę, tajemnice i śmierć"), Reniferek (serial brytyjski; "Przychodzi do niego do pracy. Czai się pod jego domem. Wysyła mu setki e-maili. Ale to wspomnienie przed lat jest tym, przed czym Donny rozpaczliwie próbuje uciec") czy dokument true crime Co zrobiła Jennifer. W sobotę na platformie trafi nowy odcinek serialu Królowa łez, natomiast w niedzielę - legendarny Ojciec chrzestny.

AMAZON PRIME VIDEO

Spośród nowości, które dziś bądź w ostatnich dniach pojawiły się na Amazon Prime Video, Waszej szczególnej uwadze polecamy znakomity serial Fallout (w serwisie od razu zadebiutowało wszystkie 8 odcinków produkcji) oraz tegoroczny polski film Fuks 2, w którym wystąpili m.in. Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Maciej Stuhr, Cezary Pazura i Janusz Gajos ("Maciek prosi ojca o pieniądze na randkę. Ojciec, który sprawiał wiele kłopotów i zarabiał mnóstwo pieniędzy, postawił poprzeczkę wysoko i przekona się, czy syn odziedziczył po nim odważny charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych rzeczy").

HBO MAX

12 kwietnia

Dziś w HBO Max pojawiły się również nowe odcinki seriali Na planie i Royal Crackers. Jutro do oferty serwisu wejdą z kolejny kolejne odsłony produkcji Masza i Niedźwiedź (sezon 5, odc. 14-26), Zwariowane Melodie (sezon 6, odc. 1-9), Jerrod Carmichael: Reality Show (odc. 3) i program Kuchmistrz Jack: Gotowanie z przygodami. W niedzielę zadebiutuje następny odcinek Ninja Kamui. W poniedziałek natomiast długo wyczekiwana premiera serialu Sympatyk, w którym w główną rolę wcielił się Robert Downey Jr..

APPLE TV+

12 kwietnia w serwisie zadebiutowały dwa głośne tytuły:

Przypominamy również o kolejnych odcinkach seriali:

DISNEY+

Na platformie zadebiutował dziś tegoroczny film The Greatest Hits, komedia romantyczna z elementami fantasy, w której zagrał m.in. przyszły ekranowy Superman, David Corenswet ("Miłosna podróż w czasie i opowieść o wspomnieniach tkwiących w muzyce"). W tym tygodniu do oferty serwisu trafiły m.in. kolejne odcinki seriali Szogun, X-Men '97, Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja, American Horror Story, jak również nowe produkcje:

SKYSHOWTIME

Dziś i w ostatnich dniach na SkyShowtime zadebiutowały kolejne odcinki seriali Star Trek: Discovery, Veronika, One Love i Nadmorskie opowieści, a także animowany film dla dzieci, Dora: Powitaj przygodę! z 2023 roku.

INNE SERWISY VOD

12 kwietnia w polskich serwisach VOD pojawiły się dwa horrory, które mogą Was zainteresować: