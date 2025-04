Oto kompozytor Supermana. Tworzył ścieżkę dźwiękową do The Last of Us

fot. materiały prasowe

Za muzykę do nadchodzącego filmu Jamesa Gunna, Supermana, odpowiada nie tylko John Murphy, który stworzył motyw przewodni w oparciu o twórczość Johna Williamsa. Ścieżką dźwiękową zajmuje się również David Fleming. To znany kompozytor, który wcześniej stworzył soundtrack do głośnych produkcji streamingowych, takich jak serial HBO The Last of Us, nowy Pan i Pani Smith od Prime Video czy film Dama z Millie Bobby Brown.

Superman - co wiadomo o filmie?

Superman (David Corenswet) próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W nadchodzącym filmie Jamesa Gunna zaimponuje obsada. W roli antagonistycznego Lexa Luthora zobaczymy Nicholasa Houlta. Rachel Brosnahan zagra Lois Lane, a Isabela Merced wcieli się w Hawkgirl. Wystąpią również Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Premiera filmu została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.