Weekend w telewizji: 24-26.07.2020

fot. Merie Weismiller Wallace/Sony

Seriale:

PIĄTEK:

Gomorra – sez. 1, odc. 7

23:05

TVP Kultura

Bohaterem serialu Gomorra jest Ciro Di Marzio, prawa ręka ojca chrzestnego organizacji – Pietro Savastano. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy pewne decyzje szefa wprawiają go w konsternację. Gdy Pietro zostaje schwytany przez policję i osadzony w więzieniu, jego zastępca widzi szansę na to, by w końcu stać się nowym liderem. Wojna o kontrolę nad organizacją będzie krwawa, podstępna i mroczna.

SOBOTA:

To wiem na pewno – odc. 1 – 6

20:00

HBO3

Rodzinna saga przedstawiająca dwie równolegle historie życia identycznych braci bliźniaków (w tej podwójnej roli Mark Ruffalo). W opowieściach tych przeplatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie, a wszystko na tle Ameryki XX wieku.

NIEDZIELA:

Tacy jesteśmy – sez. 4, odc. 7 – 8

1:05 (poniedziałek)

FOX

Serial opowiada o rodzinie Pearsonów, którzy muszą stawiać czoła codzienności, mierzyć się ze stratą członków rodziny, walczyć z nałogami i zmagać się z własnymi mentalnymi problemami.

Perry Mason – sez. 1, odc. 6 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)