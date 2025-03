Kultowy film sciencefiction może otrzymać swój sequel. Jest jednak jedno wyzwanie

fot. materiały prasowe

Ostatni gwiezdny wojownik był w swoich czasach rewolucyjny pod względem technologicznym i jest jedną z kultowych produkcji science fiction. Od dawna mówi się o jego sequelu, jednak sprawę komplikuje jeden znaczący czynnik.

Ostatni gwiezdny wojownik – sequel

Sequelem mieli się zająć Gary Whitta we współpracy ze scenarzystą oryginalnego filmu, Jonathanem R. Betuelem. Pierwszy z nich ogłosił jednak na X (dawniej Twitterze), że projekt prawdopodobnie nie zostanie ukończony w 2022 roku. Produkcja miała nosić tytuł The Last Sightfighters i opowiedzieć kultową historię kolejnemu pokoleniu.

Reżyser oryginału, Nick Castle niedawno ujawnił podczas panelu na Indiana Comic Convention, że nie chciałby robić rebootu oryginalnego filmu. Opowiedział jednak o zupełnie nowym projekcie z tego uniwersum, który będzie jego sequelem. Pracuje nad nim ze scenarzystą oryginału – wspomnianym wcześniej Jonathanem R. Betuelem. Miałby on rozgrywać się 40 lat później, niż oryginał, ale na razie nie ujawniono szczegółów scenariusza. Prace wciąż trwają, jednak twórcy mierzą się z ważnym wyzwaniem.

Sequel musi zachować równowagę pomiędzy wprowadzeniem w ten świat nowych odbiorców, a zadowoleniem fanów pierwszej części, przez co stworzenie adekwatnego scenariusza, który spełniałby obie te funkcje, jest sporym wyzwaniem. Castle nie chce też, aby ktokolwiek czuł, że musi obejrzeć Ostatniego gwiezdnego wojownika, aby w pełni cieszyć się nowym filmem.

Ostatni gwiezdny wojownik – fabuła

Alex Rogan (Lance Guest) to młody licealista, który wygrywa grę zręcznościową i ustanawia najwyższy wynik. Nie wie jednak, że wspomniana była w rzeczywistości testem jego umiejętności jako prawdziwego myśliwca, co prowadzi do jego rekrutacji do Star League, aby walczyć z międzygalaktycznym zagrożeniem. Kiedy Alex zdaje sobie sprawę, że został wciągnięty do prawdziwej wojny, odrzuca szansę zostania bohaterem i żąda, aby zabrać go z powrotem na Ziemię. Na szczęście okazuje się to dobre dla całej galaktyki, ponieważ wkrótce potem wroga flota rozpoczyna atak na tajną bazę Star League, zabijając resztę rekrutów i pozostawiając Alexa jako jedynego przy życiu. W związku z tym zgadza się służyć jako ostatni myśliwiec.