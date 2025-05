Nowa obsada Evil Dead Burn. Kto pojawi się w brutalnym horrorze?

New Line Cinema

Hunter Doohan (Your Honor), Luciane Buchanan (The Night Agent) i Tandi Wright (Pearl) dołączają do Souheili Yacoub w obsadzie nowego filmu z serii Martwe Zło, zatytułowanego Evil Dead Burn i współfinansowanego przez New Line i Sony Pictures. Szczegóły dotyczące postaci są na razie trzymane w tajemnicy.

Reżyserem projektu jest Sébastien Vaniček, twórca mrożącego krew w żyłach horroru o pająkach Infested, który realizuje film na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Florentem Bernardem, a główną rolę zagra Souheila Yacoub. Producentem filmu jest Rob Tapert, weteran serii, oraz twórca Martwego Zła, Sam Raimi. Producentami wykonawczymi zostali Romel Adam, Jose Canas, Lee Cronin oraz Bruce Campbell — ikona kina grozy, znany z roli Asha w licznych projektach z cyklu, począwszy od kultowego pierwszego filmu Raimiego z 1981 roku.

Gdzie dąży seria Martwe Zło?

Nowy kierunek dla serii Martwe Zło zakłada, że Sam Raimi osobiście wybiera utalentowanych, wschodzących reżyserów, którzy nadają własny charakter dla serii. Strategia ta świetnie sprawdził się jak dotąd w tej krwawej sadze. Fede Alvarez przedstawił swoją wersję klasyka w 2013 roku, co utorowało drogę dla filmu Evil Dead Rise w reżyserii Lee Cronina z 2023 roku – 10 lat po remake’u. Teraz czeka nas pomysł Sébastiena Vaničeka, który zapowiedział już, że ma w planach zrobić film tak paskudny, aby widz po obejrzeniu czuł, że przeszedł jakąś próbę.

Nowa obsada Evil Dead Burn