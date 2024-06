Wywiad z wampirem - serial vs. film. Najważniejsze różnice

Reklama

2. sezon Wywiadu z wampirem jest emitowany w Polsce co czwartek o 22:00 na kanale AMC. To dobra okazja, by omówić kluczową kwestię, która mogła zaintrygować niektórych widzów. Jak wypada porównanie serialu do kultowego filmu z 1994 roku?

Film Wywiad z wampirem to efekt współpracy wybitnego reżysera Neila Jordana z pisarką Anne Rice, która dokonała adaptacji własnej książki. Odbiór dzieła w 1994 roku był mieszany – mimo świetnej obsady produkcja uzyskała średnią ocen 6/10.

Obecnie film uważany jest za kultowy. Dlatego informacja o tym, że powstaje serial Wywiad z wampirem, nie spotkała się z entuzjazmem. Brad Pitt, Tom Cruise i Kirsten Dunst zagrali tak doskonale, że trudno było wyobrazić sobie innych aktorów w tych samych rolach. Na szczęście nowa wersja okazała się świetna. Jesteście ciekawi, co ma wspólnego ze starszą? Odpowiedzi znajdziecie poniżej – w analizie porównawczej.

Wywiad z wampirem: najważniejsze różnice między filmem a serialem

W 1994 roku Anne Rice tworzyła jeszcze cykl Kroniki wampirów, więc przy pracy nad filmem skupiono się wyłącznie na powieści Wywiad z wampirem. Natomiast twórcy serialu dysponowali o wiele większą ilością materiału. Zdecydowali się na podobny początek fabuły (Lestat przemienia Louisa, wchodzi z nim w toksyczną relację, a z czasem dołącza do nich Claudia), ale znali już szerszy kontekst opowieści i mogli lepiej rozwinąć historię. Nie uważam jednak, że film był złą adaptacją! Po prostu niektóre kwestie ukazał zbyt powierzchownie.

Neila Jordana ograniczała także forma gatunkowa. Starał się pogłębić niektóre wątki (np. relację Claudii z Lestatem i Louisem, co wyszło mu świetnie), ale miał do wykorzystania tylko dwie godziny ekranowe. Nie dziwi więc ogólnikowość fabuły. Serial natomiast dostał aż siedem odcinków w pierwszym sezonie i osiem w drugim. Twórcy mieli więcej czasu na to, by pogłębić charaktery postaci, nakreślić ich emocje i ukazać wzajemne relacje. Dlatego serial wypada w tym porównaniu o wiele korzystniej.

Twórcy hitu stacji AMC wprowadzili kilka ważnych zmian względem filmu. Jedną z kluczowych, która siłą rzeczy wpływa na wydźwięk opowieści, jest czas akcji. W produkcji pełnometrażowej (a także w książce) Louis i Lestat żyją w 1792 roku. Na małym ekranie zaś poznajemy ich w Nowym Orleanie na początku XX wieku. To ponad 100 lat różnicy! Widzimy zupełnie inny świat. Twórcy zdecydowali się na zmianę względem materiału źródłowego, ale mieli ku temu dobry powód. fot. materiały promocyjne

Wywiad z wampirem: jak prezentuje się Louis?

Z całym szacunkiem dla Brada Pitta i jego długich włosów niczym z reklamy szamponu – Jacob Anderson dostał do odegrania ciekawszą i bardziej intrygującą postać! Trudno tak naprawdę ich porównywać, bo kinowa wersja pokazywała bohatera i jego wewnętrzne demony ciut inaczej. Obaj nie chcą zabijać ludzi, ale ich motywacje i powody, dla których są w relacji z Lestatem, są inne. Neil Jordan i Anne Rice nie wykorzystali faktu, że Louis jest właścicielem plantacji z niewolnikami – nie ma to żadnego znaczenia fabularnego. Jak już pisałem, problemem Wywiadu z wampirem z 1994 roku jest zbytnia powierzchowność.

W serialu Louis nie jest właścicielem plantacji z niewolnikami, a czarnoskórym mężczyzną. Dzięki temu twórcy mogli poruszyć wiele ciekawych i ważnych kwestii. Na szczęście motywy dotyczące rasizmu są przemyślane i naturalnie wplecione w fabułę. Scenarzyści nie kierowali się żadną "polityczną poprawnością". Nie znajdziecie w tym serialu moralizatorstwa, banałów czy stereotypów. Poza tym nowa wersja Louisa jest ciekawsza niż ta filmowa, ponieważ rozterki bohatera są jeszcze bardziej rozbudowane i zakorzenione w otaczającej go rzeczywistości.

Relacja Louisa i Lestata: film vs. serial

Wywiad z wampirem z 1994 roku ukazał toksyczną relację, ale zrobił to pobieżnie. Czy Louisa i Lestata łączyło coś więcej? W książkach i produkcji kinowej motyw romantyczny został jedynie zasugerowany, choć odbiorca czuł, że mężczyźni nie zachowują się jak zwykli współlokatorzy. Z kolei serial nie bał się pokazać homoseksualnej relacji. Twórcy nie pozostawili tego w sferze domysłów, dzięki czemu toksyczność związku była lepiej podkreślona. Widzimy, jak bardzo Louis był zależny od Lestata, który go stworzył. Sam Reid i Jacob Anderson mogli zabłysnąć we wspólnych scenach. Choć serialowy Lestat zapewnia Louisa, że są sobie równi, to widzowie wątpią, że tak jest.

W relacji Lestata i Louisa ogromne znaczenie miała Claudia. W serialu jest ona 14-letnią dziewczyną, a w filmie 10-letnią. Co ciekawe, w książkowym pierwowzorze miała zaledwie 5 lat! W produkcji odcinkowej jest więc dorosłą osobą zamkniętą w ciele nie dziecka, a nastolatki. Powinna wejść w okres dojrzewania, którego nigdy nie osiągnie przez przemianę w wampirzycę. Claudia w każdej wersji historii była bohaterką tragiczną. Serial ukazał jednak jej dramat z trochę innej perspektywy, co było powiewem świeżości i odróżniło tę adaptację od poprzedniej.

WYWIAD z wampirem – no właśnie!

Nie oszukujmy się – w filmie interakcja Daniela z Louisem była wyłącznie pretekstem do tego, by wampir mógł opowiedzieć swoją historię. W hicie telewizji AMC jest zupełnie inaczej. Zacznijmy od tego, że wydarzenia z serialowej teraźniejszości mają miejsce tuż po zakończeniu pandemii koronawirusa, a w filmie rozgrywają się w 1994 roku. W starszej wersji dziennikarz zadaje pytania i akceptuje wszystkie odpowiedzi. Nowy Daniel zaś kwestionuje wiele rzeczy i zarzuca wampirowi brak szczerości. Zachowuje się trochę jak dziennikarz śledczy, który chce poznać prawdę, a nie dostać laurkę, którą Louis sam sobie wystawia. Serialowy wywiad staje się ciekawą i ważną częścią opowieści w pierwszym sezonie, a w kontynuacji nabiera jeszcze głębszego wyrazu.

A do tego wszystkiego w serialu Daniel pojawia się w dwóch liniach czasowych. Poznał Louisa wiele lat wcześniej, gdy był młodszy i chciał być przemieniony w wampira. To ma wpływ na ich relację w teraźniejszości podczas wywiadu. Ich rozmowa jest ważną częścią fabuły. Drugi sezon porusza kwestię manipulowania wspomnieniami, co samo w sobie staje się niezwykle ciekawym wątkiem. Czy wspomnienia Louisa są zgodne z prawdą? Produkcja skłania widzów do refleksji.

Film kontra serial

Czy można powiedzieć, że któraś z produkcji jest lepsza? Obie mają zalety i wady. Twórcy serialu mogli podzielić historię na kilka odcinków, więc mieli czas na różne ciekawe wątki i lepiej rozwinęli relacje postaci. Film za to został bardzo dobrze zrealizowany i ma wyjątkową atmosferę, potęgowaną świetną muzyką. W dodatku oba dzieła mogą pochwalić się fantastyczną obsadą. Podział na "lepsze i gorsze" nie ma sensu – te tytuły warto obejrzeć!

