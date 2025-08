Ślub pary z Rolnik szuka żony. Klaudia i Valentyn zdradzili szczegóły ceremonii

fot. Facebook @Rolnik Szuka Żony TVP

Od lat program Rolnik szuka żony nie tylko dostarcza widzom wzruszeń i emocji, ale przede wszystkim łączy ludzi, którzy marzą o prawdziwym uczuciu. W 9. edycji show zrodziło się aż kilka obiecujących relacji, jednak to właśnie Klaudia i Valentyn szczególnie zapadli widzom w pamięć, a ich szczerość i zaangażowanie sprawiły, że szybko stali się jedną z najchętniej kibicowanych par sezonu. Choć ich droga nie była wolna od wyzwań i dzieliły ich setki kilometrów, to miłość, która narodziła się na oczach milionów Polaków, okazała się silniejsza niż wszelkie przeciwności losu. Valentyn zdecydował się porzucić dotychczasowe życie i przeprowadził się na Podlasie, gdzie wspólnie z Klaudią budują swoją przyszłość. Po zaręczynach w grudniu 2023 roku, para zbliża się do kolejnego ważnego etapu - już w sierpniu 2025 roku powiedzą sobie sakramentalne „tak” podczas uroczystości w obrządku prawosławnym.

Klaudia i Valentyn już wkrótce staną na ślubnym kobiercu

Po wielu tygodniach intensywnych przygotowań Klaudia i Valentyn są już niemal gotowi na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. Już w drugi weekend sierpnia 2025 roku para stanie na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbędzie się w obrządku prawosławnym w jednej z podlaskich cerkwi, a na przyjęcie weselne zakochani zaproszą bliskich do eleganckiego hotelu w Białymstoku. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, ponieważ para od dłuższego czasu mieszka wspólnie w pobliskiej wsi Krugły Lasek.

W rozmowie w śniadaniówce narzeczeni przyznali, że przygotowania do ślubu są już na ostatniej prostej. Większość kwestii organizacyjnych została już zamknięta, a jednym z kluczowych elementów okazała się oprawa muzyczna. Para podkreśliła, że zależy im na stworzeniu niepowtarzalnej atmosfery, która odda ducha prawosławnej tradycji i wschodniego klimatu:

Wesele prawosławne to musi być na wschodnią nutę. Zespół robi całą robotę.

W ostatnim czasie Klaudia wykazuje też wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych, chętnie dzieląc się szczegółami przygotowań do ceremonii. Fani mieli już okazję zobaczyć projekty zaproszeń, obrączki oraz próbny makijaż panny młodej. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się również krótkie nagranie od florystki, która odpowiada za dekoracje ślubu i wesela. Co więcej, na liście zaproszonych gości nie zabrakło również bliskich osób z ich środowiska. Swoją obecność potwierdziła Marta Manowska – prowadząca program Rolnik szuka żony, dzięki któremu para się poznała. Na ceremonii nie zabraknie także pozostałych uczestników 9. edycji oraz ekipy produkcyjnej. Klaudia i Valentyn mieli także jedną prośbę wobec swoich gości. Zamiast tradycyjnych bukietów kwiatów poprosili o przyniesienie butelki wina. Taki gest doskonale wpisuje się w atmosferę ich wesela i spotkał się z pozytywnym odzewem.