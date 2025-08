Niepokojący zwiastun Jestem nim. Ten horror może porządnie postraszyć widzów

fot. materiały prasowe

Nowy horror Jestem nim porusza przerażające oblicza sławy, pogoni za doskonałością za wszelką cenę oraz kultu jednostki. Jordan Peele (Get Out, Nope, To my) jest producentem nadzorującym projekt. Reżyserem jest Justin Tipping (Kicks), a autorami scenariusza są Skip Bronkie i Zack Akers, znani z serialu Limetown. Tipping współtworzył go razem z nimi.

Jestem nim – zwiastun dla dorosłych

Ta zapowiedź nie jest przeznaczona dla niepełnoletnich widzów!

Jestem nim – opis fabuły

Cameron Cade to wschodząca gwiazda futbolu amerykańskiego, który całkowicie poświęcił swoje życie i tożsamość tej dyscyplinie. Tuż przed corocznymi testami do ligi zostaje brutalnie zaatakowany przez niezrównoważonego fana i doznaje urazu mózgu, który może zakończyć jego karierę. Gdy wszystko wydaje się stracone, Cam otrzymuje niespodziewane wsparcie od swojego idola – ośmiokrotnego mistrza ligi, Isaiaha White’a. Ten zaprasza go do swojego odizolowanego ośrodka treningowego, który prowadzi wspólnie z żoną – influencerką Elsie White. W miarę jak treningi nabierają tempa, charyzma Isaiaha zaczyna przybierać coraz mroczniejszy wymiar, wciągając młodego zawodnika w niepokojący świat, który może kosztować go więcej, niż jest w stanie poświęcić.

W obsadzie znaleźli się: Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies, a także debiutujący na dużym ekranie zawodnik MMA Maurice Greene oraz gwiazdy muzyki – Guapdad 4000 i nominowana do Grammy Tierra Whack.

Premiera Jestem nim we wrześniu w kinach.