Tulsa King - zwiastun 3. sezonu. Manfredi ma wiadomość dla wrogów

Paramount+ opublikowało pierwszy teaser 3. sezonu Tulsa King i zapowiedziało światową premierę na 21 września 2025 roku. W Polsce serial jest dostępny w SkyShowtime, ale data premiery w naszym kraju nie została ujawniona.

Tulsa King – zwiastun 3. sezonu

Pierwsza zapowiedź prezentuje się następująco:

Tulsa King – o czym 3. sezon?

Najnowszymi wrogami Dwighta Manfrediego (Sylvester Stallone) będzie klan Dunmire, który nie gra zgodnie z zasadami. To zmusza Dwighta do walki o wszystko, co zbudował, oraz o ochronę rodziny.

W obsadzie są również Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund oraz Dana Delany.

W nowych odcinkach serialu Tulsa King pojawi się również Samuel L. Jackson jako Russell Lee Washington Jr, który następnie wyjedzie z Tulsy do Nowego Orleanu. Jego przygody będziemy śledzić w serialu NOLA King.