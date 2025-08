Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

fot. sonymusic.pl

Ozzy Osbourne zmarł w swojej posiadłości w Birmingham w wieku 76 lat. Legendarny wokalista Black Sabbath zdążył pożegnać się z fanami 5 lipca 2025 roku za sprawą ostatniego koncertu zespołu o nazwie Back To The Beginnning, który odbył się wtedy na stadionie Villa Park w Birmingham. Ozzy przez cały występ nie był w stanie wstać i musiał siedzieć na specjalnym tronie. Przypomnijmy, że w 2019 roku muzyk poinformował, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, która niestety zaczęła szybko postępować i pozbawiła go sprawności. W lutym 2023 roku Ozzy przekazał z kolei, że postanowił zakończyć karierę ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Przyznał też, że jest to "najprawdopodobniej jedna z najtrudniejszych wiadomości, jakie kiedykolwiek musiał przekazać swoim wiernym fanom".

Co było przyczyną śmierci Ozzy'ego Osbourne’a?

Przyczyną śmierci Ozzy'ego Osbourne'a był ostry zawał mięśnia sercowego (owszechnie znany jako atak serca) oraz zatrzymanie krążenia, które miało miejsce poza szpitalem. Do przyczyn współistniejących zaliczono chorobę wieńcową oraz chorobę Parkinsona z dysfunkcją układu autonomicznego. Tak wynika z oficjalnego aktu zgonu, którym 5 sierpnia 2025 roku podzielił się brytyjski dziennik The Sun.